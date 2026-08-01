Cruchaga atiza al Athletic: "Se tendrían que fabricar los jugadores ellos mismos, el hacer vascos a no vascos... un riojano no es vasco"

El mítico futbolista de Osasuna, que pasó toda su carrera en El Sadar, recuerda como el Athletic intentó ficharlo y se negó, a lo que su padre le dijo que era "tonto", pero él lo tenía muy claro: "Quería ir a los toros en Sanfermines y que no me cantasen nada"

La 'guerra' entre Athletic Club y Osasuna se ha recrudecido en los últimos años tras los fichajes del conjunto vasco en Tajonar. Tanto ha sido así que incluso Osasuna se vio obligado a poner a sus mayores promesas una especia de cláusula para evitar que ficharan por el Athletic cuando se marchaban del club, como le sucedió a Álex Berenguer.

Sin embargo, no siempre ha sido así. Antes las relaciones eran mucho mejores aunque el Athletic, por nombre y poderío económico, siempre ha podido pescar en los clubes del norte cuando se le antojaba, aunque no pudieron con algunos, entre ellos, César Cruchaga. El que fuera central de Osasuna, comenzó y acabó su carrera en El Sadar, aunque con 32 años el Athletic lo tentó.

"Con 32 años tuve una oferta del Athletic, me doblaba el sueldo de Osasuna. Yo estaba por renovar, quería retirarme aquí, y mi padre me decía 'tú eres tonto'", recuarda el navarro en una entrevista en el podcast Los Fulanos.

Cruchaga tenía claro que no quería ir al Athletic, era muy feliz en Osasuna, y no sentía que más dinero pudiera llenar esa sensación. "No quería ir al Athletic. Si me hubiesen llamado algún año antes igual estabas obligado a irte. Es una oportunidad laboral buenísima para un jugador navarro ir al Athletic de Bilbao, pero en aquel momento yo no me veía bien. Me llamó también el Zaragoza, porque no jugaba y les dije que no", explica.

"No quería ir a Bilbao, y me quería retirar en Osasuna. Quería ir a los toros en Sanfermines y que no me cantasen nada", reconoce sobre como sí otros jugadores que cambiaron Osasuna por Athletic han sufrido gritos en contra como Javi Martínez, Kike Sola, Ziganda, David López...

No comparte la forma "agresiva" del Athletic

Además, el mítico exfutbolista de Osasuna, sí que ha criticado esa forma de actuar del Athletic para con los otros clubes de la zona.

"Con el Athletic tengo una pequeña cosilla, y hay cosas que no me gustan y tengo ahí mi cicatriz. El club me gusta mucho, la afición me gusta mucho, pero no me gustan las maneras de captación que tiene el Athletic. Es un club señor, toda la gente que ha estado habla muy bien de la ciudad, el equipo y todo. Pero no me gusta la idea que tienen de llevar esa idea de jugar solo con vascos, el Athletic debería ser más elegante en este tipo de cosas, que sean tan agresivos, yendo a por chavales de cantera... El Athletic se los tendría que fabricar ellos mismos. El hacer vascos a no vascos... Me encanta esa filosofía, pero un riojano no es vasco", argumenta el excentral rojillo.

"Que hagan grande lo vasco pisando a otros vascos me hace menos gracia. Pero no soy antiAthletic, lo que no me parece bien es esa manera de fichar, de llevarse chavales. Me llevo cien, me sale uno y ya he abaratado el coste de las cosas", zanja Cruchaga.