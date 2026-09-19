Athletic 0-0 Alavés: Sivera frena al Athletic y el derbi vasco se queda sin goles

Athletic y Alavés no pasaron del empate sin goles en San Mamés en un derbi vasco marcado por la falta de acierto. Los rojiblancos tuvieron las mejores ocasiones y dispusieron de un penalti, pero Sivera detuvo el lanzamiento de Sancet y sostuvo a un conjunto babazorro que resistió hasta el final

El derbi vasco entre Athletic Club y Alavés terminó con un empate sin goles en San Mamés después de un partido en el que los rojiblancos llevaron el peso del encuentro, pero no encontraron la manera de superar a un conjunto babazorro muy sólido atrás.

El equipo de Ernesto Valverde tuvo su gran oportunidad en la segunda mitad, cuando Nico Williams provocó un penalti que Sancet no consiguió transformar. Sivera adivinó el lanzamiento y mantuvo con vida a un Alavés que terminó resistiendo el empuje local hasta el pitido final.

Un primer tiempo sin demasiadas ocasiones

El Athletic salió decidido a hacerse con el control del partido, aunque se encontró rápidamente con un Alavés muy bien organizado. El conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores cerró espacios y apenas concedió opciones claras a los locales. Los rojiblancos buscaban constantemente a Nico Williams y Robert Navarro para romper el entramado defensivo, pero el conjunto babazorro conseguía neutralizar buena parte de sus intentos.

La primera ocasión destacada llegó en el minuto 15. Iñaki Williams se elevó para cabecear un centro y la pelota terminó marchándose por encima de la portería defendida por Sivera. El Athletic seguía acumulando llegadas, aunque sin generar demasiado peligro. Yuri Berchiche probó suerte desde fuera del área en el minuto 20 y el balón se marchó cerca del palo. La ocasión más clara de los primeros 45 minutos llegó en el 39'. Robert Navarro recibió en el área, se perfiló hacia dentro y sacó un disparo raso que Sivera consiguió rechazar con apuros.

El Alavés, mientras tanto, apenas amenazaba en ataque, pero estaba consiguiendo su objetivo principal: mantener al Athletic lejos de su área.

El Athletic aprieta tras el descanso

El guion cambió después del paso por vestuarios. El Athletic aumentó la presión y comenzó a acumular llegadas con mayor frecuencia. Areso entró en el descanso y aportó más profundidad al conjunto local, que empezó a encerrar al Alavés cerca de su área.

En el minuto 64 llegó una doble ocasión que hizo rugir a San Mamés. Primero, Robert Navarro obligó a la defensa visitante a enviar el balón a córner. En el saque de esquina posterior, Yuri apareció para conectar un potente zurdazo que Sivera volvió a repeler. El guardameta del Alavés se estaba convirtiendo en uno de los grandes protagonistas del encuentro.

Sancet falla el penalti

La gran oportunidad del Athletic llegó en el minuto 67. Nico Williams ganó la posición a Tenaglia dentro del área y cayó tras el contacto. El colegiado señaló inicialmente la pena máxima y, después de la revisión correspondiente, confirmó su decisión. Sancet asumió la responsabilidad.

El centrocampista lanzó raso hacia la derecha de Sivera, pero el portero del Alavés adivinó la trayectoria y consiguió despejar el lanzamiento. El Athletic desperdiciaba así su mejor ocasión para ponerse por delante. El fallo enfrió por momentos a San Mamés y dio todavía más confianza al conjunto visitante.

El Alavés resiste hasta el final

Quique Sánchez Flores movió el banquillo para afrontar el tramo decisivo y dio entrada, entre otros, a Toni Martínez y Ángel Pérez. Precisamente este último estuvo cerca de cambiar el partido con su velocidad.

El Athletic siguió buscando el gol y Yuri volvió a rozarlo en el minuto 74 con un disparo raso que pasó muy cerca del poste. Los rojiblancos se volcaron durante los últimos minutos, pero el Alavés resistió bien plantado. Nico Serrano tuvo una de las últimas oportunidades en el 89', aunque su disparo terminó en córner.

Ya en el descuento, el conjunto visitante incluso tuvo una opción peligrosa a la contra. Ángel Pérez condujo con mucho espacio y buscó a Toni Martínez, pero Berenguer apareció para cortar el envío. No hubo tiempo para más.

Un punto que sabe diferente para cada equipo

El pitido final confirmó el 0-0. El Athletic dominó y tuvo las mejores ocasiones, especialmente tras el descanso, pero se encontró con un Alavés muy ordenado y con un Sivera decisivo bajo palos.

El penalti fallado por Sancet terminó siendo el gran punto de inflexión de un derbi que dejó intensidad, pero ningún gol. El Alavés se marcha de San Mamés con un punto conseguido a base de resistencia, mientras que el Athletic tendrá que lamentar una oportunidad perdida ante su afición.