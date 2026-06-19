Yuri Berchiche seguirá una temporada más en el Athletic de Bilbao

El futbolista seguirá una campaña más con los rojiblancos tras el acuerdo alcanzado entre las partes que se vinculan hasta el verano de 2027

Se acabó uno de los culebrones que había rodeado en las últimas semanas al Athletic de Bilbao. Yuri Berchiche seguirá una temporada más en el equipo rojiblanco, después de que la entidad vasca haya anunciado este viernes el acuerdo de renovación hasta el verano de 2027. Será la novena temporada en el equipo del lateral izquierdo.

Yuri terminaba contrato con el Athletic este próximo 30 de junio y el gran rendimiento ofrecido por el futbolista había provocado que muchos aficionados estuvieran atentos al futuro del jugador y de si seguiría. Finalmente ha habido fumata blanca entre el club y el futbolista de 36 que nuevamente aportará su sapiencia y cualidades al equipo ahora dirigido por Erdin Terzic.

Será la novena temporada de Yuri Berchiche en el Athletic de Bilbao al que llegó en 2018

El propio Athletic de Bilbao, en su comunicado para anunciar la renovación, valoraba lo que Yuri le aporta al equipo. "El lateral izquierdo ha ofrecido de nuevo un gran rendimiento en esta campaña, en la que ha disputado 39 partidos, 35 como titular", ha explicado al tiempo que ha recordado los números del jugador.

También el Athletic ha informado que el acuerdo se ha escenificado en San Mamés con la presencia del presidente, Jon Uriarte, y del director general de Fútbol, Mikel González. Será, por tanto, la novena temporada de Yuri en el Athletic de Bilbao, al que llegó en la temporada 18/19 procedente del PSG, si bien es cierto que ya había jugado en cadetes y juveniles del club.

Desde entonces han sido 278 encuentros los que Yuri ha disputado con la elástica rojiblanca, anotando 15 goles y dando 26 asistencias. Además el lateral izquierdo ha conquistado la Copa del Rey con el Athletic de Bilbao en el año 2024, así como la Supercopa de 2021, en los dos casos en el estadio de La Cartuja. Más allá de los números, el rendimiento del futbolista ha quedado de manifiesto en todo este tiempo.

Las valoraciones de Mike González y Yuri Berchiche sobre la renovación

Mikel González, director general de fútbol del Athletic de Bilbao, ha valorado la renovación de Yuri por los bilbaínos. "Es una gran noticia para el Club. Con su rendimiento y experiencia, es un futbolista indispensable en esta plantilla, tal y como lo ha demostrado estas temporadas. Ha demostrado su profesionalidad y compromiso con el club en un año complicado, y seguro que seguirá aportando grandes cosas en el nuevo proyecto", ha manifestado.

El propio Yuri también ha hablado de su renovación en los medios oficiales del Athletic. "Estoy muy contento de poder seguir en el Athletic, va a ser ya mi noveno año. Están siendo los mejores año de toda mi carrera deportiva y de mi vida diría yo. Es donde mejores y peores experiencia de mi vida he vivido y para mí es un orgullo seguir sumando minutos con esta camiseta en este estadio donde me encuentro ahora que para mí es un honor y un placer", ha indicado.