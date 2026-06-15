Muniain, ex del Athletic Club, da otro paso adelante como entrenador

El de Pamplona, que se retiró el año pasado, comenzó su carrera en los banquillos en el CD Derio. Su buen hacer le ha valido para que el Salamanca UDS se decante por él para liderar a un equipo que esta temporada jugará en la Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol, español

Iker Muniain, ex jugador del Athletic Club, sigue dando pasos al frente en su carrera como entrenador profesional teniendo en el horizonte el llegar, algún día, a dirigir el primer equipo rojiblanco. Le queda mucho por demostrar aún al de Pamplona, quien se retiró como futbolista en el año 2025, pero está creciendo poco a poco. Muniain da un salto ya que abandona el CD Derio y se hace cargo del Salamanca UDS quien la temporada que viene jugará en la Segunda RFEF.

Después de haber disputado la fase de ascenso a Segunda RFEF con el CD Derio, Iker Muniain ha convencido a la directiva del Salamanca UDS quien lo ha elegido como nuevo entrenador. El que fuera atacante del Athletic Club firma por una temporada y tiene como objetivo hacer un buen trabajo para que este equipo luche por intentar ascender a Primera RFEF.

A sus 33 años, cumple los 34 años este mes de diciembre, Iker Muniain colgó las botas el verano pasado después de acabar su carrera deportiva como futbolista en San Lorenzo de Almagro de la liga de Argentina. Ahora, el de Pamplona quiere convertirse en un gran entrenador para poder ser candidato para dirigir al Athletic Club.

El comunicado del Salamanca UDS anunciando a Iker Muniain como nuevo entrenador

'El Salamanca UDS se complace en anunciar la incorporación de Iker Muniain Goñi (Pamplona, Navarra, 19 de diciembre de 1992) como nuevo entrenador del primer equipo para la temporada 2026/27.

Tras una brillante trayectoria como futbolista profesional, desarrollada principalmente en el Athletic Club, del que llegó a ser capitán y una de sus figuras más representativas, así como en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Muniain inicia una nueva etapa en su carrera deportiva al frente del banquillo del Salamanca UDS.

El técnico navarro llega procedente del CD Derio, club en el que comenzó su andadura como entrenador durante la temporada 2025/26. En su primera experiencia en los banquillos logró clasificar al conjunto vizcaíno para la fase de ascenso a Segunda Federación, quedándose a las puertas del ascenso y dejando una notable impresión por la personalidad competitiva y la propuesta futbolística mostrada por su equipo.

Reconocido por su liderazgo, carácter competitivo y profundo conocimiento del juego, Muniain afronta ahora el reto de dirigir un proyecto ambicioso e ilusionante como el del Salamanca UDS, con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento deportivo de la entidad.

Su incorporación responde a la apuesta del club por seguir construyendo un proyecto sólido, profesional y competitivo, incorporando perfiles con capacidad de liderazgo, visión de futuro y una marcada cultura de trabajo.

Iker Muniain llega al Salamanca UDS con la ilusión de construir un equipo reconocible, comprometido y preparado para competir al máximo nivel, transmitiendo los valores que han marcado toda su trayectoria dentro del fútbol.

Desde el Salamanca UDS damos la bienvenida a Iker Muniain y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente de nuestro primer equipo.

¡Bienvenido al Helmántico!

¡Bienvenido a tu nueva casa!'