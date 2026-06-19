Terzic recupera a una leyenda del Athletic para su cuerpo técnico como ayudante

Óscar de Marcos regresa al Athletic Club apenas un año después de su retirada; el ex capitán rojiblanco se incorpora al nuevo staff por petición expresa del técnico alemán; tendrá un papel clave en la comunicación con los jugadores y la conexión con el vestuario

Edin Terzic ha pedido la incorporación de Óscar de Marcos a su staff técnico.Imago

El Athletic Club ha puesto en marcha la nueva etapa con Edin Terzic al frente. El primer paso del nuevo técnico ha sido un retorno cargado de simbolismo: Óscar de Marcos vuelve a Lezama. El exfutbolista, retirado hace apenas un año y segundo jugador con más partidos en la historia del club (573), se incorpora al cuerpo técnico del entrenador alemán como asistente.

Se trata de una petición expresa de Terzic, que ha insistido en la importancia de contar con una figura que conozca a la perfección la idiosincrasia del club y el funcionamiento interno del vestuario rojiblanco.

Petición expresa de Terzic: conexión total con el vestuario

El técnico alemán considera a De Marcos una pieza fundamental dentro de su nuevo staff. Según la entidad bilbaína, su rol será doble: por un lado, el desarrollo individual y colectivo de los jugadores; por otro, la conexión directa con el vestuario.

Terzic lo define como un asistente "idóneo", no solo por su experiencia como futbolista, sino por su liderazgo natural dentro del grupo y su conocimiento profundo de la filosofía del Athletic. La idea del nuevo entrenador es construir un cuerpo técnico híbrido entre conocimiento internacional y esencia rojiblanca.

Un Athletic que se reorganiza en Lezama

El club ha confirmado que el nuevo staff ya trabaja en Lezama preparando la pretemporada, que arrancará el 6 de julio con las habituales pruebas médicas, físicas y fisiológicas. El primer entrenamiento sobre el césped está previsto para el 8 de julio.

Junto a De Marcos, Terzic contará con sus dos hombres de máxima confianza procedentes del fútbol alemán.

Geppert y Gaydarov, la estructura internacional del staff

Sebastian Geppert, de 42 años, será la mano derecha de Terzic. Ya le acompañó durante sus dos etapas en el Borussia Dortmund y asumirá el rol de responsable de análisis dentro del nuevo cuerpo técnico.

Por su parte, Peter Gaydarov, de 35 años, llega desde la cantera del Bayern de Múnich, donde dirigió al equipo Sub-19 y compitió en la Youth League. En el Athletic será responsable del entrenamiento y la transición de jugadores en Lezama, una función clave dentro del modelo formativo del club.

Ambos técnicos son considerados perfiles de máxima confianza del entrenador alemán y forman junto a De Marcos la nueva columna vertebral del staff técnico rojiblanco.

De 573 partidos a la pizarra

La figura de Óscar de Marcos no necesita presentación en Bilbao. Su carrera en el Athletic lo ha convertido en una de las grandes leyendas modernas del club, solo por detrás de José Ángel Iribar en número de partidos disputados.

Su retirada, hace apenas un año, cerró una etapa histórica marcada por la regularidad y el compromiso, convirtiéndose en uno de los capitanes más influyentes del vestuario en la última década. Ahora, su papel cambia por completo, pero el club entiende que su impacto puede ser incluso mayor desde dentro del banquillo.

Desarrollo de talento y ADN Athletic

El propio club ha subrayado que el regreso de De Marcos responde a la necesidad de reforzar la conexión entre el primer equipo y Lezama. Su experiencia será clave en el crecimiento de los jóvenes y en la adaptación de los jugadores que dan el salto al primer equipo.

Terzic considera que su presencia ayudará a transmitir los valores del Athletic desde dentro, algo que el técnico alemán considera fundamental para el éxito del proyecto.