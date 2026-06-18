Las cinco carpetas de Terzic con los cachorros y las dos soluciones de Mikel González

El nuevo técnico tendrá que valorar el futuro de cinco de los canteranos más prometedores del Bilbao Athletic: Selton Sued, Ibón Sánchez, Iker Monreal, Asier Hierro y Mikel Santos tienen opciones de marcharse cedidos e incluso traspasados durante la pretemporada

El nuevo proyecto del Athletic Club ha comenzado a rodar, al menos en lo que respecta a su planificación. Mientras Edin Terzic perfila los primeros detalles de una plantilla que deberá afrontar una temporada cargada de exigencias, una de las cuestiones que más debate genera en Lezama es el peso real que tendrán los jóvenes que llamaron a la puerta del primer equipo durante el pasado curso.

La dirección deportiva encabezada por Mikel González y el técnico alemán mantienen conversaciones constantes sobre el futuro de varios de los talentos más prometedores de la cantera rojiblanca. Tras las salidas ya cerradas de algunos jugadores hacia otros destinos, quedan cuatro expedientes abiertos que deberán resolverse durante las próximas semanas: Selton Sued, Ibón Sánchez, Iker Monreal, Asier Hierro y Mikel Santos.

La fórmula que estudia el Athletic para dar 'carpetazo' a estos asuntos pasa por dos caminos posibles. El primero consistiría en mantenerlos bajo control directo en Lezama, alternando dinámica de filial y entrenamientos con el primer equipo. El segundo contempla cesiones al fútbol profesional para acelerar su crecimiento competitivo. La última palabra la tendrá Terzic tras evaluarles durante la pretemporada.

Selton Sued, el 'brasileño' de Lezama

Probablemente sea el caso que más ilusión despierta entre los aficionados rojiblancos. Selton Sued Sánchez, nacido en Durango en 2007, ya ha demostrado que está preparado para competir en escenarios de máxima exigencia.

El centrocampista ofensivo debutó con el primer equipo en la Champions League, nada menos que en St. James' Park frente al Newcastle. Aquel estreno confirmó las enormes expectativas depositadas en un futbolista que lleva toda la vida vinculado al Athletic desde categorías inferiores.

Su crecimiento durante la última temporada ha sido espectacular. Alternó actuaciones europeas en Champions y Youth League. Llegó a disputar tres partidos en la máxima competición continental y dos en la Youth League en los que fue una de las referencias del Bilbao Athletic con un gol y dos asistencias. Evidentemente, entró en los planes del primer equipo con cierta regularidad.

Jugó 13 partidos con el primer equipo en Liga, aunque entre todos apenas sumaron 370 minutos repartidos en tres titularidades y diez suplencias.

A nivel personal, Selton cuenta con una curiosa conexión familiar que le hace medio brasileño. Su madre es prima de una de las grandes leyendas recientes del Liverpool, Roberto Firmino, por lo que se trata de un futbolista tremendamente exótico para Lezama.

Ahora Terzic deberá decidir si continúa su evolución desde Lezama o si considera que necesita un reto mayor fuera de Bilbao. Se baraja una cesión en un equipo de Segunda División.

Ibón Sánchez, el mediocentro que pide un salto competitivo

El futbolista getxotarra se ha convertido en una pieza fundamental dentro del Bilbao Athletic gracias a su regularidad y capacidad para sostener el centro del campo. Su rendimiento no ha pasado desapercibido para varios clubes de Segunda División, que llevan meses siguiendo de cerca su progresión y valoran solicitar su cesión.

En el Athletic existe el convencimiento de que posee condiciones para llegar al primer equipo, pero también son conscientes de que necesita minutos de calidad para continuar creciendo. Por ello, la posibilidad de una cesión a una categoría superior gana fuerza como una alternativa muy interesante.

La decisión dependerá en gran medida de las sensaciones que transmita durante la preparación veraniega.

Iker Monreal, el central que aprovechó su oportunidad

La irrupción de Iker Monreal fue una de las consecuencias directas de los problemas defensivos que sufrió Ernesto Valverde durante la pasada campaña.

El central navarro recibió la oportunidad de debutar oficialmente después de varios meses trabajando con el primer equipo y dejando buenas sensaciones en los entrenamientos. Las bajas de jugadores como Dani Vivian, Aymeric Laporte o Aitor Paredes le abrieron una puerta que supo aprovechar para estrenarse con la camiseta rojiblanca.

Su historia refleja perfectamente la política de captación del Athletic. Procedente del Ardoi, aterrizó en Lezama en 2024 tras despertar el interés de varios clubes importantes del norte de España. Primero pasó por el Basconia y posteriormente dio el salto al Bilbao Athletic, completando una progresión meteórica.

Ahora llega el momento de determinar cuál será el siguiente paso en su carrera.

Asier Hierro, un delantero con hambre de Primera

La cuarta carpeta corresponde a Asier Hierro, uno de los delanteros con mayor proyección de la cantera rojiblanca. El atacante de Basauri ya sabe lo que es jugar tanto en Champions League como en Primera División. Su estreno europeo llegó precisamente en Newcastle y posteriormente volvió a disfrutar de minutos ante el PSG en San Mamés. Más tarde llegó su debut liguero frente al Sevilla.

Hierro también dejó muestras de su capacidad goleadora en el filial, donde firmó varios tantos durante la temporada.

Su perfil resulta especialmente atractivo para el Athletic, que siempre ha valorado la aparición de delanteros formados en Lezama. Sin embargo, la competencia en la parcela ofensiva del primer equipo es elevada y eso obliga a estudiar cuidadosamente cuál es la mejor hoja de ruta para su desarrollo.

Mikel Santos, entre tercer portero y titular del filial

Ernesto Valverde combinó su titularidad en el filial con la posición de tercer portero en el primer equipo. Según informa Marca, el club está abierto a que marche cedido e incluso traspasado con una opción de recompra, pero cualquier movimiento está directamente vinculado a las opciones de Agirrezabala y Padilla, que también suscitan interés fuera de Lezama.

Terzic decidirá en pretemporada

Las próximas semanas serán decisivas para los cinco jóvenes. Terzic quiere observar personalmente su rendimiento antes de tomar decisiones definitivas y por eso ninguna puerta está cerrada.

Mikel González ya ha puesto sobre la mesa las dos alternativas que maneja el club: continuidad en Lezama con contacto permanente con el primer equipo o cesiones estratégicas al fútbol profesional.