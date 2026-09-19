Osasuna 1-1 Rayo Vallecano: Camello se empeña en discutir la decisión de Luis de la Fuente

Un nuevo tanto del delantero franjirrojo, fuera de la lista de la selección española pese a su espectacular arranque en LaLiga, concede un punto a su equipo tras el gol 100 como rojillo del croata Budimir

Osasuna dejó escapar en El Sadar una victoria que tuvo cerca y terminó empatando a uno ante un Rayo Vallecano que reaccionó tras el descanso después del gol 100 del croata Ante Budimir con la camiseta rojilla. Lo hizo con un nuevo gol de Sergio Camello, el séptimo en siete jornadas de LaLiga, discutiendo así la decisión de Luis de La fuente de convocar a Roberto Fernández, del Espanyol, para suplir a Borja Iglesias en la última lista de la selección española.

El cuadro navarro, eso sí, puso fin a su racha de tres derrotas consecutivas en un partido que quiso dominar y al que salió bien plantado, hasta que los madrileños se hicieron con la posesión de balón. Pese a ello, los locales iban a empujones, tratando de mantener alerta a los visitantes en un Sadar con ganas de dejar atrás las tres derrotas seguidas.

Golazo de Budimir para hacer historia

Tal fue así que la fe de Kike Barja fue aprovechada por Ante Budimir, quien se acomodó el balón con el pecho tras disparo de Arguibide para girarse a la media vuelta y golpear de volea hacia la portería del Rayo. Gol centenario del croata con la camiseta rojilla para la historia.

Osasuna se defendió con orden. Lejeune tuvo una falta de las suyas, pero su tiro tocó en la barrera. Luego, Arguibide estuvo excelso, en defensa e incorporándose en ataque con mucha confianza. Así, los jugadores se fueron a vestuarios con buenas sensaciones para los navarros. Seguros en defensa y amasando el encuentro con el paso de los minutos.

Camello castiga las dudas de Osasuna tras el descanso

Beñat San José que no lo veía claro, pero los de Ramis salieron peor en la segunda mitad, sin una idea clara y con un Rayo que mostró músculo ofensivo. Camello igualó la contienda empujando el esférico en el primer palo tras pase raso de Pedrosa. Poco después lo intentó desde 35 metros a bote pronto con la pierna zurda, tratando de sorprender a un adelantado Aitor.

El choque pasó a un ritmo muy lento y sin claridad. Entonces Ramis quiso agitar el encuentro dando entrada a Dubasin, Raúl García de Haro y Moro. Y e mostró otra predisposición por parte de Osasuna con los cambios, como en un voleón de Budimir que se marchó muy alto.

Por su parte, el Rayo quiso, pero no pudo ante un Osasuna comprometido. En los minutos finales pasó muy poco, con una afición algo impacientada tras ver cómo su equipo se vino abajo. Osasuna cortó la racha de derrotas tras un partido en el que pudo pescar algo más que un punto.

Ficha técnica:

Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide, Catena, Santos (Raúl, min. 72), Rico (Bretones, min. 56); Moncayola (Torró, min. 69), Iker Muñoz, Osambela, Barja (Moro, min. 56); Rubén García (Dubasin, min. 69) y Budimir.

Rayo Vallecano: Audero, Ratiu, Sadick, Lejeune, Adrià Pedrosa, Óscar Valentín (Pedro Díaz, min. 60), Pathé Ciss, Unai López (Bouare, min. 87); Jorge de Frutos (Alemao, min. 72), Sergio Camello (Tsitaishvili, min. 71) u Álvaro García (Balliu, min. 87)

Goles: 1-0, min. 16: Budimir. 1-1, min. 50: Camello

Árbitro: Manuel Jesús Orellana (Comité andaluz). Mostró la tarjeta amarilla a Osambela y Sergio Herrera, por parte de Osasuna, y a Ciss, por parte del Rayo.

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports disputada en el estadio de El Sadar de Pamplona ante 18.135 espectadores.