Simeone desvela el estado de Julián Álvarez y sorprende con Mourinho: "Soy un admirador"

El entrenador del Atlético de Madrid contará con el internacional argentino para el derbi de este domingo en el Metropolitano, pero dejó en el aire si saldrá como titular o esperará su oportunidad en el banquillo

El Atlético de Madrid llevó a cabo este sábado su última sesión preparatoria de cara al derbi de mañana domingo ante el Real Madrid (a las 16:15 horas en el Metropolitano) y Diego Simeone pudo disponer de Julián Álvarez con el grupo, tras su sobrecarga muscular que le ha hecho ser baja en los dos últimos encuentros, confirmándose por contra las ausencias de Alexander Sorloth y Pablo Barrios, que se perderán su octavo y tercer partido, respectivamente.

Tras el entrenamiento, el entrenador del conjunto colchonero confirmó que su compatriota entrará en la convocatoria para el duelo de máxima rivalidad de la capital, si bien no quiso desvelar si comenzará el encuentro en el once titular. “Nos va a acompañar y después decidiremos si empieza desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo”, afirmó, alimentando así la incógnita sobre la presencia en la alineación del atacante argentino, que sólo ha completado una jornada de trabajo con el grupo.

Las diferencias entre Atlético y Real Madrid y los elogios a Mourinho

En cuanto al partido en sí, el 'Cholo analizó “las características de cada uno de los equipos". "Ellos tendrán mejor transición que la nuestra, más vertical... Son chicos potentes, fuertes, juegan con esa situación. Nosotros tenemos que interpretar de la mejor manera el partido para que con las pérdidas no se sientan más cómodos en las transiciones tan rápidas que tienen”, explicó.

Además, se refirió a su reencuentro con José Mourinho, técnico del Real Madrid, sin querer sacar a la luz antiguos enfrentamientos con el portugués. "Ponerme a hablar de tantos años atrás no me viene. Tengo un grandísimo respeto por Mourinho. Soy admirador de él, sabe el aprecio que le tengo. Ojalá podamos competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarnos”.

Con ganas de derbi, pide "calma" a los nuevos

“La ciudad vive una semana increíble. Participé en la Fórmula 1. Me tocó ir a Shakira. Ahora hay un derbi. Madrid crece. Hay una energía buenísima. Un derbi es diferente. Hay una tensión y una ilusión enorme por la rivalidad, por la competitividad que logramos recuperar en estos últimos quince años. La seguridad es un valor importante en este partido", añadió sobre el duelo de este domingo en el Metropolitano.

Será el primer derbi para varios jugadores rojiblancos, como Cuti Romero, que ya ha lanzado una advertencia a los blancos, pero Simeone pide tener la cabeza fría. “No soy de dar consejos. Normal la presión en los nuevos. Por la ilusión que genera un partido así y calma. Calma. El fútbol es tranquilidad. Los chicos tienen talento. Y hay una palabra que lo define todo: seguridad”, insistió.

Pide más a Grimaldo y no tiene dudas con Lookman

Entre los debutantes estará también Grimaldo, de quien el preparador argentino espera que vaya a más, sobre todo a nivel defensivo. “Es lógico que su adaptación sea poco a poco. Tomó responsabilidades ya contra la Real Sociedad, tiró el penalti, la asistencia posterior... Necesitamos ayudarlo en la parte defensiva y que eleve su esfuerzo para equilibrar su talento atacante con la parte defensiva. Tenemos que ayudarle y él ayudarnos”, confesó.

Pero no quiso acabar su rueda de prensa Simeone sin alabar a Lookman, pese a que inglés no ha arrancado el curso de la mejor manera. "Es un perfil de jugador que no tenemos, es el más desequilibrante en el uno contra uno y lo necesitamos. Su potencial ofensivo nos hizo muy bien desde que llegó. Su inicio no es el que quisiera tener, pero aparecerá porque tiene cosas diferentes", sentenció.