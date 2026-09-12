Racing de Santander 2-1 Alavés: Zabiri frena la racha del equipo babazorro

El delantero de Marruecos le dio la victoria al conjunto de José Alberto López con un doblete, con la que corta la buena senda de resultados del equipo de Quique Sánchez Flores, que sufre su primera derrota esta temporada en LaLiga EA Sports. André Almeida fue expulsado con tarjeta roja

El Racing de Santander se llevó la victoria en el encuentro ante el Alavés. El Sardinero acogió su tercer partido en esta Liga, que acabó en triunfo para los de José Alberto López gracias al doblete de Zabiri. Koski abrió el marcador a favor de los de Quique Sánchez Flores, pero los locales respondieron de la mejor manera, sobre todo con la gran actuación del delantero de Marruecos, que provoca que los tres puntos se queden en casa.

Victoria del Racing de Santander para alegrar a El Sardinero

El Racing de Santander se llevó los tres puntos en los Campos de Sport de El Sardinero y acabó con la racha invicta del Deportivo Alavés gracias a dos tantos de Yassir Zabiri (2-1).

El conjunto babazorro se adelantó con un gol de Koski, pero una diana de Zabiri igualó el resultado antes del descanso. A la vuelta de los vestuarios, otro gol de Zabiri puso el 2-1 final para el Racing, que terminó el partido con un jugador menos tras la expulsión de André Almeida.

El Alavés y la falta de acierto, determinante

El Alavés tuvo hasta 16 remates totales a lo largo del partido contra el Racing de Santander, de los cuáles ocho solo fueron entre los tres palos. El conjunto de Quique Sánchez Flores no estuvo tan acertado en los últimos metros como en los anteriores encuentros, dónde destacaron especialmente Mariano Díaz y Lucas Boyé. Pese a ello, ambos delanteros no tuvieron su día en el duelo que ha tenido lugar en El Sardinero.

Por su parte, el Racing de Santander sí tuvo más efectividad de cara a puerta, ya que, de cuatro lanzamientos que fueron a la portería de Sivera, dos acabaron dentro de la misma, que fueron los goles de Zabiri. El delantero de Marruecos ha caído de pie en el equipo dirigido por José Alberto López y ya son cinco los goles que ha conseguido en cinco partidos con el club cántabro, en la que es su primera temporada con la camiseta verdiblanca.

Próximos partidos de Racing de Santander y Alavés

De esta manera, el Racing de Santander se medirá al Barcelona en la próxima jornada de LaLiga EA Sports, que tendrá lugar el siguiente miércoles 16 de septiembre en el Camp Nou. Los de José Alberto López, tras la victoria ante el Alavés, se enfrentarán al vigente campeón liguero y contra un equipo como el de Hansi Flick que se encuentra invicto en estos momentos, a la espera de lo que hagan mañana domingo frente al Levante.

Por su parte, el Alavés de Quique Sánchez Flores recibirá en Mendizorroza al Valencia, en un choque que tendrá lugar este martes desde las 20:00 horas. Los de Carlos Corberán, que puede jugarse su última bala en club che, necesitarán con urgencias los tres puntos, sobre todo tras la derrota ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán que ha aumentado la crisis en el equipo de Mestalla.

- Ficha técnica:

2 - Racing: Agirrezabala, Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas, Pablo García (Almeida, m.65), Prati (Maguette, m.83), Canales (Luque, m.74), Iván Martín, Íñigo Vicente (Villalibre, m.83) y Zabiri (Guliashvili, m.74) (Pedro, min 95).

1 - Alavés: Sivera, Ángel Pérez (Mañas, m.86) (Miguel, min 95), Jonny Otto, Tenaglia (Valentini, m.46), Koski, Rebbach, Blanco, Ibáñez (Protesoni, m.46), Denis Suárez (Aleñá, m.67), Lucas Boyé y Mariano (Toni Martínez, m.67).

Goles: 0-1, m.19: Koski. 1-1, m.38: Zabiri. 2-1, m.53: Zabiri.

Árbitro: Javier Alberola. Amonestó a Tenaglia (m.7), Ibáñez (m.7), Zabiri (m.35), Salinas (m.62) y Blanco (m.62), y expulsó a Almeida (m.87) por una patada s un rival a la altura de la cabeza.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de LaLiga EA SPORTS disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 21.342 espectadores