Racing de Santander - Alavés: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto de José Alberto López se mide en el día de hoy al equipo dirigido por Quique Sánchez Flores con motivo de la quinta jornada de LaLiga EA Sports

El Racing de Santander se mide en el día de hoy al Alavés en El Sardinero. Los de José Alberto López y los de Quique Sánchez Flores se enfrentan en la quinta jornada de LaLiga, dónde ambos conjuntos esperan conseguir los tres puntos. Los locales esperan conseguir su segunda victoria en casa esta temporada y los visitantes su primer triunfo a domicilio, tras el empate que firmaron ante el Rayo Vallecano en Butarque.

Por otro lado, Racing de Santander y Alavés estarán pendientes del apartado de bajas. José Alberto López afronta la nueva jornada de LaLiga EA Sports sin la presencia de Eriksson y Andrés Martín. Por su parte, Quique Sánchez Flores no podrá contar con los dos jugadores que han sufrido reciéntemente lesiones importantes en la rodilla, como son la figura de Facundo Garcés y Mikel Rodríguez, siendo un importante contratiempo.

El Racing de Santander y el objetivo de los tres puntos

El Racing de Santander buscará su segunda victoria de la temporada. El club cántabro viene de un arranque de Liga irregular, empezando con un empate ante el Villarreal en casa, además de perder en la visita al Getafe y y en la del Rayo Vallecano en Butarque. Además, el conjunto de José Alberto López ha encajado nueve goles en cuatro partidos, por lo que será un objetivo a mejorar de cara a los siguientes choques del campeonato.

Además, Pablo García podría ser titular en el Racing de Santander de nuevo. El ex del Real Betis se estrenó, partiendo de inicio, en el encuentro contra el Rayo Vallecano, viendo puerta además. Por ello, las buenas sensaciones con el atacante podrían hacerle tomar la misma decisión a José Alberto López, que cuenta con diferentes variantes en la parcela ofensiva.

El Alavés, dispuesto a prolongar la buena racha

El Alavés, por su parte, viene de no perder en sus primeros cuatro partidos de LaLiga EA Sports. Quique Sánchez Flores ha firmado el mejor comienzo liguero de la historia del club babazorro, tras tres victorias y un empate, ante Getafe, Rayo Vallecano, Villarreal y Osasuna. Buena parte de ello la tienen el momento de forma de jugadores como Tenaglia, Antonio Blanco o Lucas Boyé y Mariano Díaz, en la parte ofensiva.

¿A qué hora se juega el partido? Racing de Santander - Alavés

El horario fijado para el Racing de Santander - Alavés de la quinta jornada de LaLiga EA Sports es el siguiente: 14:00 en horario peninsular y 13:00 en Canarias, de este sábado 12 de septiembre.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online? Racing de Santander - Alavés

El encuentro entre el Racing de Santander y Alavés se podrá seguir en directo, en televisión, a través de Movistar+, así como a través de Orange y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir el partido en vivo online? Racing de Santander - Alavés

Además, el Racing de Santander - Alavés podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en El Sardinero desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos conjuntos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de José Alberto López y el de Quique Sánchez Flores, que viene de ganar a Osasuna en Mendizorroza.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Racing de Santander - Alavés, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en El Sardinero. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, José Alberto López y Quique Sánchez Flores, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque.

Alineaciones probables de Racing de Santander y Alavés

Racing de Santander: Agirrezabala; Mantilla, Manu Hernando, Facu González, Jorge Salinas; Prati, Iván Martín, Sergio Canales; Pablo García, Zabiri, Iñigo Vicente.

Alavés: Sivera, Tenaglia, Koski, Jonny Otto, Ángel Pérez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez, Rebbach, Lucas Boyé, Mariano Díaz.