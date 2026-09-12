Osasuna - Espanyol: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Rojillos y pericos se verán las caras este sábado a partir de las 16:15 horas en El Sadar con solo tres puntos de diferencia entre ambos

Osasuna y Espanyol se medirán en El Sadar en el choque correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports. Los pupilos de Luis Miguel Ramis y Manolo González no deberían dejarse nada dentro para luchar por tres puntos, que sin ser vitales por el punto de la temporada en el que nos encontramos, nunca dejan de ser importantes para el cómputo global.

En Osasuna el arranque de temporada de la mano de Luis Miguel Ramis ha sido esperanzador y con el público a favor, los rojillos vuelven a reencontrarse con la victoria dos jornadas después. Por parte del Espanyol, el final de la pasada campaña, con el agua al cuello, ha marcado el comienzo de esta, que aunque fue con un triunfo, ahora empieza a despertar ciertas dudas después de los últimos resultados.

¿Cómo llega Osasuna al partido de hoy de LaLiga EA Sports?

El cuadro de Osasuna afronta esta jornada 5 de LaLiga EA Sports con 7 puntos después de cuatro jornadas. Los rojillos arrancarán la jornada sabiendo ya otros resultados pero si se dan una serie de circunstancias y sobre todo, si ganan podrían auparse a posiciones europeas. Osasuna perdió la pasad jornada su primer partido del curso, fue ante el Deportivo Alavés por un doloroso 5-2. Esta derrota rompió una racha de dos victorias consecutivas y por ello los de Ramis quieren recuperar las buenas sensaciones en esta cuarta jornada. Cinco goles a favor tienen en su casillero por seis en contra.

¿Cómo llega el Espanyol al encuentro de hoy de Primera división?

El Espanyol de Manolo González llega con más dudas que certezas después de cuatro jornadas en las que ha sumado solo 4 puntos de 12 posibles. Los pericos empezaron el curso con un esperanzador triunfo ante el Levante. Posteriormente llegaron dos derrotas consecutivas ante Real Madrid y Real Sociedad y un empate muy trabajado en casa ante el Espanyol que supo a poco ya que los pericos estuvieron en inferioridad numérica durante varios minutos.

Horario y dónde ver el Osasuna - Espanyol de hoy en LaLiga EA Sports

El duelo entre Osasuna y Espanyol podrá seguirse en televisión a través a través de DAZN, Movistar+LaLiga y en la versión de este para establecimientos de hostelería, es decir, LaLiga TV Bar. Además en ESTADIO Deportivo, una vez que el árbitro pite el final del encuentro en El Sadar, podrá leer la crónica del choque y las noticias más destacadas del mismo además de las reacciones. El partido empezará a partir de las 16:15 horas en el Estadio del Sadar.

Onces posibles de Osasuna y Espanyol

Luis Miguel Ramis y Manolo González tratarán de plantear sus mejores onces posibles para buscar los tres puntos en la jornada 5 de LaLiga EA Sports. En el caso de Osasuna, los rojillos llegan con las bajas importantes de Jorge Herrando, Aimar Oroz y Moi Gómez. Rosier es duda por sus problemas físicos y tras la goleada ante el Alavés, podría haber cambios en el once inicial.

Alineación posible de Osasuna: Herrera, Catena, Boyomo, Bretones, Arguibide, Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García, Dubasin, Raúl Moro y Budimir.

Osasuna No Iniciado - Espanyol

Por parte del Espanyol, Manolo González ya tiene de vuelta a los entrenamientos a Gorosabel después de su ausencia ante el Sevilla. Álex Calatrava y Bryan Zaragoza también se espera que estén con el cuadro perico.

Alineación posible del Espanyol: Dimitrovic, Cabrera, Unai Núñez, Hinojo, El Hilali, Edu Expósivo, Moscardó, Javi Hernández, Dolan, Calatrava y Roberto.