Manolo González sale al paso: "Ni Militao ni Cubarsí tienen partidos siempre perfectos"

El técnico del Espanyol compareció en rueda de prensa, en la previa del choque ante Osasuna, para analizar nombres propios como el de Bryan Zaragoza: "Esta semana ha tenido tiempo para ponerse mejor". Además ha confirmado las bajas de Gorosabel, Javi Puado y Kike García

Manolo González ha hablado en la previa del encuentro contra Osasuna en El Sadar. El técnico del Espanyol encara el choque de la quinta jornada de LaLiga tras una victoria, un empate y dos derrotas, por lo que intentarán conseguir los tres puntos ante los de Luis Miguel Ramis. Para ello, el entrenador del conjunto perico no podrá contar con Andoni Gorosabel, Javi Puado ni Kike García, que siguen con sus procesos de recuperación.

El Espanyol afronta un importante calendario con la visita a Osasuna de este sábado, además del choque ante el Rayo Vallecano, a domicilio y el choque frente al Elche en el RCDE Stadium. Sobre ello, Manolo González ha destacado que "tenemos tres salidas complicadas, nuestro acierto y el del rival dictará sentencia". Con ello, el técnico del equipo perico asume la dificultad de los partidos que se le presentan próximamente.

Manolo González, sobre Bryan Zaragoza: "Cuando salga, saldrá a tope seguro"

De esta manera, Manolo González ha valorado los tres encuentros que se le presentan a domicilio al Espanyol: "Siempre queremos ganar. Tenemos tres salidas complicadas, pero saldremos con esta mentalidad. Nuestro acierto y el del rival dictará sentencia. Salimos con la mentalidad de ganar los nueve puntos".

Además, sobre Bryan Zaragoza, el técnico del Espanyol ha confirmado que "esta semana ha tenido tiempo para ponerse mejor. Poco a poco irá cogiendo ritmo. No le veo más motivado de la cuenta porque está motivado desde el primer día. Mañana, cuando salga, saldrá a tope seguro". Manolo González ha apuntado las ausencias ante Osasuna: "Javi Puado, Kike García y Andoni Gorosabel no estarán disponibles".

Manolo González y la visita a El Sadar: "Son muy competitivos allí"

Manolo González ha comentado sus sensaciones con respecto a la complicada visita a Osasuna en El Sadar: "Es un partido diferente. Han cambiado jugadores y el entrenador. Pero el Sadar siempre es complicado. Son muy competitivos allí, pero vamos muy bien de moral y vamos convencidos de sacar los tres puntos".

Sobre Riedel, el técnico del Espanyol ha explicado que "está en la misma posición que cuando empezó. Es un central que puede jugar cualquier partido. Estamos muy contentos con él. Confiamos mucho en él. Es importante pese a su juventud".

Manolo González: "Tenemos cuatro centrales que cualquiera puede jugar por nivel"

Manolo González valoró la pareja de centrales en el Espanyol: "Vamos a intentar que ninguno sea titular indiscutible, así se mejora. Ni Militao ni Cubarsí tienen partidos siempre perfectos y eso que Cubarsí falla poco. Eso es muy difícil encontrar y Vanja y Unai tienen un periodo de adaptación. El momento de cada uno determinará quien juega. Por suerte este año tenemos cuatro centrales que cualquiera puede jugar por nivel".

El entrenador del Espanyol siguió valorando el partido de mañana sábado contra Osasuna: "Mañana será el rival el que determine si somos reactivos o no. Hay que adaptarse a las situaciones del juego. Intentaremos competir al máximo nivel con nuestras armas y si podemos llevar el peso del partido mejor, pero en Primera División pocos equipos son capaces de hacerlo 90 minutos".

Manolo González, claro: "Estamos en la jornada cuatro y ningún equipo está rodado al 100%"

Manolo González, que fue tajante tras el empate ante el Sevilla, comentó que "el equipo va con buenas sensaciones. El equipo está bien. Estamos en la jornada cuatro y ningún equipo está rodado al 100%. Hay que seguir mejorando. A partir de ahí hay que competir al máximo nivel para tratar de ganar".

Por último, el técnico del Espanyol comentó el estado de Gorosabel, uno de los fichajes del equipo perico: "Viene de un periodo de entreno en el que estaba al margen. Hay que regularlo para que se adapte rápido. Un poco como con Bryan Zaragoza, pero a otro nivel. No ha tenido una pretemporada normal. Intentaremos que entre lo más rápido en el grupo".