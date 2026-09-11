Quique Sánchez Flores deja claro su plan en el Alavés

El técnico del conjunto babazorro ha utilizado hasta 21 futbolistas en el arranque de LaLiga EA Sports, pero solamente cinco jugadores se han mantenido en el once titular durante las primeras cuatro jornadas

El Alavés ha empezado la temporada en LaLiga EA Sports por todo lo alto. El equipo dirigido por Quique Sánchez Flores ha dejado buenas noticias desde el primer encuentro, ante el Getafe en Mendizorroza, hasta el choque frente a Osasuna. Además, el técnico del conjunto babazorro ha dejado claro su plan en este arranque de campaña, con unos jugadores que se han vuelto intocables para el que exentrenador del Sevilla.

De esta manera, Quique Sánchez Flores asienta las bases de un Deportivo Alavés que ha comenzado con tres victorias y un empate en cuatro jornadas de LaLiga EA Sports. Pese al duro contratiempo con la lesión de Facundo Garcés, el equipo babazorro cuenta con efectivos de garantías en la parcela defensiva. Además, el técnico cuenta con un gran Antonio Blanco en la medular y un 'nuevo' Mariano Díaz en la punta de ataque.

Quique Sánchez Flores apuesta por una defensa consolidada en el Alavés

Quique Sánchez Flores ha sido muy claro eligiendo su defensa en las primeras jornadas de LaLiga EA Sports. El técnico del equipo babazorro ha apostado por Tenaglia, Ville Koski y Jonny Otto frente al Getafe, Rayo Vallecano, Villarreal y Osasuna, formando una línea de tres justo por delante de Sivera. De esta manera, éstos jugadores se han mantenido fijos en una plantilla que ha encajado tres goles en cuatro partidos.

Por ello, esto le ha hecho a Quique Sánchez Flores no cambiar su plan en el once titular. De esta manera, todo parece indicar que el técnico del Alavés optará por los mismos jugadores para visitar mañana sábado al Racing de Santander en El Sardinero, en la quinta jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto babazrro afronta un difícil encuentro ante un equipo que viene de perder en Butarque frente al Rayo Vallecano.

Antonio Blanco, el líder silencioso en el Deportivo Alavés

Antonio Blanco está siendo el líder en el centro del campo del Alavés. El ex del Real Madrid es un fijo en la medular de un equipo dónde se ha asentado como uno de los capitanes. Así lo ha valorado el jugador esta semana: "Estoy muy feliz con este gran inicio. Espero que sea el comienzo de una temporada en la que podamos cumplir nuestros objetivos sin tanto sufrimiento, el club y la afición lo merecen".

Al lado de Antonio Blanco se suele situar Pablo Ibáñez, que ha comentado que "estamos en un gran momento, hay que seguir en esta línea. Hicimos una gran pretemporada y ahora se están notando los resultados. También es importante que muchos de los jugadores ya estábamos el año pasado en el equipo. Ahora iremos a Santander con la intención de ganar los tres puntos en juego".

Antonio Blanco y Pablo Ibáñez son, junto a Tenaglia, Ville Koski y Jonny Otto, los jugadores que han partido de inicio en los cuatro encuentros que ha disputado el Alavés de momento en LaLiga. Quique Sánchez deja claro su plan en el arranque de competición, a la espera de que el club pueda reforzarse de manera inminente por la durá lesión de Facundo Garcés, que estaba a las puertas de volver a una convocatoria tras su sanción.

Quique Sánchez Flores recupera al mejor Mariano Díaz

Por otro lado, Quique Sánchez Flores ha recuperado Mariano Díaz. El delantero ha firmado tres goles en cuatro jornadas de LaLiga EA Sports, superando sus tantos de las últimas seis temporadas en total. Además, ya ha conseguido igualar el registro que consiguió en el Real Madrid en la campaña 2018/2019, cuando disputó un total de trece partidos. El hispano-dominicano llega dispuesto para volver a su mejor nivel.

Quique Sánchez Flores, que firma un gran arranque con el Alavés, encara las próximas jornadas de LaLiga EA Sports con ilusión por lo conseguido hasta el momento. En este sentido, el club babazorro afronta encuentros exigentes como la visita al Racing de Santander en El Sardinero, o el choque ante el Valencia en Mendizorroza o el partido contra el Athletic Club en San Mamés, para cerrar el mes de septiembre, antes del parón.

El Alavés, que viene de ganar a Osasuna, se sitúa en la segunda posición de la clasificación de LaLiga EA Sports con diez puntos, a dos del Barcelona, que ha hecho pleno de victorias hasta el momento. Por detrás del club babazorro le siguen Real Madrid y Real Betis, que cuentan ambos con nueve, y Deportivo de A Coruña, una de las sensaciones del arranque del campeonato, con ocho.