Inesperada noticia con Facundo Garcés en el Alavés que hace saltar las alarmas

El club babazorro ha informado, en un comunicado oficial, la dura lesión de Facundo Garcés, que se encuentra sancionado por la FIFA. El defensa ha sufrido una rotura del ligamento cruzado que le va a seguir teniendo apartado de los terrenos de juego y siendo baja para Quique Sánchez Flores

El Deportivo Alavés ha hecho oficial en el día de hoy la dura lesión que ha sufrido Facundo Garcés. El defensa se encuentra sancionado por la FIFA, por la falsificación de un pasaporte de Malasia, pero tenía vía libre para poder entrenar a las órdenes de Quique Sánchez Flores. En este sentido, el jugador ha sufrido un importante contratiempo en una sesión del club babazorro, rompiéndose el ligamento cruzado.

En este sentido, Facundo Garcés pasará por el quirófano en los próximos días. El defensa del Deportivo Alavés volverá a ser una baja en el conjunto de Quique Sánchez Flores, que pierde un efectivo para los próximos meses. Por ello, la entidad podría acudir al mercado de fichajes en busca de un sustituto, sabiendo la opción que concede LaLiga de firmar un fichaje ante la lesión de largo plazo de un jugador.

Quique Sánchez Flores pierde a un jugar "importante"

Quique Sánchez Flores comentó, en pretemporada, sus sensaciones con Facundo Garcés a lo largo del curso: "Va a ser muy importante. Lo habéis visto jugar y el impacto que tuvo. Lo más importante de todo es que él lo vea bien. Está asimilando bien los golpes y tiene fijado en su mente que, tras esas primeras jornadas que se va a perder de inicio, le va a llegar su momento para sentirse de nuevo cien por cien jugador".

Por otro lado, Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, comentó reciéntemente cuáles eran los plazos de vuelta de Facundo Garcés, algo que ahora lógicamente ha cambiado tras conocer su lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha: "No sé exactamente cuál es la fecha, pero creo que es a partir del partido de Barcelona, que sí... 1 de noviembre".

Facundo Garcés, ante un nuevo contratiempo en su carrera

Facundo Garcés ha recibido un nuevo contratiempo en su carrera profesional. Por un lado, el Tribunal de Arbitraje Deportivo reactivó la sanción del central del Alavés desde el pasado mes de marzo, que le iba a tener apartado de los terrenos de juego hasta este mes de noviembre. Por ello, Quique Sánchez Flores se quedó sin un importante efectivo de cara a la recta final de la temporada, con la salvación en juego.

De esta manera, Quique Sánchez Flores cuenta con la figura de Tenaglia, Koski y Jonny Otto como principales opciones en la defensa del Alavés. Junto a los tres futbolistas, el técnico cuenta con otras variantes como las de Carlos Ballestero, Hugo Novoa, Paco Sanz, Nicolás Valentini, que llegó en el pasado mercado de fichajes, y Yusi, procedente de la cantera del Real Madrid.

Comunicado oficial del Alavés sobre la última hora de Facundo Garcés

De esta manera, el Alavés, que viene de golear a Osasuna, ha informado del contratiempo con Facundo Garcés:

El defensa argentino sufre una rotura del ligamento cruzado y pasará por quirófano en los próximos días

El jugador del Deportivo Alavés Facundo Garcés presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El argentino se lesionó durante un entrenamiento en Ibaia y las pruebas médicas realizadas en las últimas horas han determinado el diagnóstico definitivo.

En los próximos días recibirá tratamiento quirúrgico y la evolución de la lesión determinará sus plazos de recuperación.