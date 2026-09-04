Palo para Quique Sánchez Flores con la grave lesión de Mikel Rodríguez

El club babazorro ha confirmado las sospechas en torno al exjugador de la Real Sociedad, que se despide de los terrenos de juego durante los próximos meses al sufrir una rotura del ligamento cruzado

El Deportivo Alavés ha confirmado las sospechas en torno al estado físico de Mikel Rodríguez. El centrocampista se tuvo que retirar del terreno de juego en el minuto 54 del encuentro del pasado viernes ante el Villarreal en Mendizorroza. Todo apuntaba a una grave lesión de rodilla, algo que ha anunciado el club babazorro en un comunicado oficial, explicando que ha sufrido una rotura en el ligamento cruzado anterior.

Mikel Rodríguez ha sido una de las noticias más destacadas en el Deportivo Alavés en este arranque de competición, firmando un gol en su debut ante el Getafe en LaLiga EA Sports. Tras ello, Quique Sánchez Flores le dio el premio de la titularidad en el duelo frente al Rayo Vallecano, al igual que en la tercera jornada, contra el Villarreal. Sin embargo, ahora afronta un duro contratiempo en este parte de la temporada.

Así va a cubrir Quique Sánchez Flores en el Deportivo Alavés

Quique Sánchez Flores ha comentado cómo va a cubrir la baja de Mikel Rodríguez: "Tenemos que devolver a Izei al primer equipo, que es el chico que nos había gustado y nos había encantado durante la pretemporada, y de momento cubriremos esa baja con Izei. Luego ya veremos si el club nos abre la posibilidad de saber si en el mercado pudiera haber algo que realmente necesitara el equipo, algo que hay que pensar muy bien".

El técnico del Alavés explicó que "hay que pensar muy bien porque estamos contentos con el grupo y tenemos que pensar que lo que venga, si acaso tiene que venir algo, nos puede ayudar más o estamos bien con lo que tenemos. En casi todos los clubes profesionales, pero sobre todo en el Alavés, la verdad es que es difícil que algo que está yendo muy bien siga yendo muy bien mucho tiempo".

El Alavés apunta al mercado tras la lesión de Mikel Rodríguez

Por su parte, Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, apuntó al mercado de fichajes por la baja de Mikel Rodríguez: "Bueno, creo que en esa demarcación tenemos activos y recursos suficientes para suplir esa baja, pero también es verdad que, dado que se da esa condición y esa oportunidad, pues exploraremos un mercado que, de por sí, es complicado, porque tiene que tener unas connotaciones muy especiales".

En este sentido, el director deportivo del Alavés se refiere a "jugadores que hayan finalizado su relación contractual antes del 1 de septiembre, que se encuentren sin equipo y, por lo tanto, bueno, no es una situación sencilla, pero la exploraremos si llega el caso".

Paso al frente de Antonio Blanco y Pablo Ibáñez en el Alavés

Hay jugadores en el Deportivo Alavés que tendrán que dar un paso al frente durante los próximos meses tras la baja de Mikel Rodríguez, como son en este caso Antonio Blanco y Pablo Ibáñez. Ambos son dos titulares fijos con Quique Sánchez Flores, que también cuenta con las variantes de Carles Aleñá, Ander Guevara, Carlos Protesoni y Denis Suárez. Uno de ellos será el elegido para ser titular mañana ante Osasuna en Mendizorroza.

Tras el contratiempo para Quique Sánchez Flores, el Alavés podría incluso acudir al mercado de fichajes buscando un futbolista que sea agente libre. Por el contrario, el club deberá esperar a la ventana del próximo mes de enero para poder firmar un jugador de cara a la segunda parte de la temporada. En cualquier caso, el equipo babazorro, que viene de ganar al Villarreal, recibe un importante contratiempo en este arranque de competición.

El comunicado oficial del Deportivo Alavés sobre Mikel Rodríguez

El jugador albiazul sufre una lesión en el ligamento cruzado y deberá pasar por quirófano próximamente.

El jugador del Deportivo Alavés Mikel Rodríguez presenta una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El de Getaria se produjo la lesión durante el entrenamiento del jueves y las pruebas realizadas en las últimas horas han determinado el diagnóstico definitivo.

El futbolista será sometido a tratamiento quirúrgico en los próximos días. La evolución de la lesión determinará sus plazos de recuperación.