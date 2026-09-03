Doble contratiempo importante para Quique Sánchez Flores en el Alavés

El Alavés encara el duelo ante Osasuna con dos golpes inesperados: Mikel Rodríguez, pendiente de una posible lesión grave de rodilla, y Toni Martínez, baja por una microrrotura en el sóleo

Quique Sánchez Flores se encuentra preparando el choque de este domingo contra Osasuna en Mendizorroza. El equipo babazorro llega a la jornada cuatro tras buenas sensaciones que han dejado los tres anteriores, firmando dos victorias y un empate. El técnico ha sufrido un doble contratiempo que le olbigará a cambiar su plan ante el conjunto de Luis Miguel Ramis, ya que Mikel Rodríguez y Toni Martínez serán baja.

Por un lado, Mikel Rodríguez se ha tenido que retirar del entrenamiento de hoy y la preocupación es seria en el Alavés, ya que el centrocampista podría sufrir una grave lesión de rodilla. Por otro lado, Toni Martínez ha sufrido una microrrotura en el sóleo, por lo que todo parece indicar que estará de baja entre dos y tres semanas, esperando a su regreso después del primer parón de selecciones.

Las buenas sensaciones de Mikel Rodríguez en su estreno con el Alavés

Mikel Rodríguez llegó en el pasado mercado de fichajes al Alavés procedente de la Real Sociedad. El mediocentro ha caído de pie en el conjunto de Quique Sánchez Flores. El jugador de 24 años empezó siendo suplente en el debut de LaLiga frente al Getafe pero su entrada al terreno de juego, en el minuto 57, fue determinante para cambiar el partido, incluso viendo puerta poco antes de finalizar el partido, firmando el 3-0.

Por ello, Mikel Rodríguez se ganó el puesto en el once titular del Alavés, por lo que salió de inicio en el choque frente al Rayo Vallecano en Butarque, que acabó en empate a uno. De esta manera, el exjugador de la Real Sociedad volvió a ser elegido para compartir centro del campo con Antonio Blanco ante el Villarreal, pero se retiró en el minuto 54, cuando los de Quique Sánchez Flores iban por delante en el marcador.

Las alternativas para Quique Sánchez Flores sin Mikel Rodríguez

De esta manera, todo parecía indicar que Mikel Rodríguez iba a salir de inicio ante Osasuna este domingo, a falta del plan confirmado por Quique Sánchez Flores, que encara su tercer partido de LaLiga EA Sports en Mendizorroza este curso. Sin embargo, el centrocampista se ha tenido que retirar del entrenamiento de hoy y podría sufrir una lesión de gravedad en la rodilla, tal y como ha avanzado el Diario Marca.

Además, las sensaciones con Mikel Rodríguez podrían apuntar a una rotura del ligamento cruzado, por lo que el Alavés está pendiente de los resultados de un jugador que había sumado buenas noticias en el arranque de la temporada. Esto haría que el centrocampista se perdiese gran parte de esta campaña, llegando con opciones a las últimas jornadas de LaLiga. Quique Sánchez Flores debe pensar alternativas para esa posición.

Quique Sánchez Flores cuenta con opciones en el centro del campo, especialmente las de Antonio Blanco y la de Pablo Ibáñez, que son indiscutibles en la sala de máquinas del Alavés. Junto a ambos futbolistas se podrían situar otros como Carles Aleñá, Ander Guevara, Carlos Protesoni y Denis Suárez, por lo que, entre esos futbolistas, el técnico del conjunto babazorro deberá tomar una decisión en el encuentro ante Osasuna.

La situación con Toni Martínez que alerta al Alavés

Toni Martínez hizo saltar las alarmas en el Alavés, que viene de ganar, con su salida del campo en el minuto 54 ante el Villarreal. Quique Sánchez Flores comentó, tras el encuentro, que "en el descanso refería una pequeña molestia en el sóleo. Lo han tratado, pero cuando ha salido al campo ya sabíamos que iba a durar poco, que iba a estar poco tiempo en el campo".

Tras ello, se ha confirmado que Toni Martínez ha sufrido una microrrotura en el sóleo, por lo que apunta a perderse los encuentros contra Osasuna, Racing de Santander y Valencia, pendiente de su evolución y de si puede estar ante el Athletic Club. De esta manera, Quique Sánchez Flores, satisfecho tras la victoria frente al Villarreal, podría apuntar a la opción de Mariano Díaz, Lucas Boyé, Aitor Mañas o incluso Ángel Pérez.