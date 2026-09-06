El Alavés de Quique Sánchez Flores firma el mejor arranque liguero de su historia

El club babazorro suma tres victorias y un empate en este comienzo de LaLiga EA Sports, superando el arranque de la temporada 1999-2000. A falta de que acabe esta jornada número cuatro, el Alavés de Quique Sánchez Flores se sitúa en la segunda posición de la tabla

El Alavés ha vencido a Osasuna en Mendizorroza. El equipo babazorro sigue elevando el nivel en este arranque de competición y ya suma diez puntos, entre las tres victorias y un empate, firmando el mejor inicio en LaLiga EA Sports en toda la historia del club. Quique Sánchez Flores ha empezado la temporada de manera inmejorable, tomando decisiones importantes y recuperando el nivel de uno de sus delanteros, Mariano Díaz.

De esta manera, el Alavés supera el arranque de la temporada 1999-2000, que registró, en las primeras cuatro jornadas, tres victorias y una derrota en una campaña que el equipo acabó sexto clasificado. Además, el conjunto de Quique Sánchez Flores se ha medido hasta la fecha al Getafe, Rayo Vallecano, Villarreal y Osasuna.

Quique Sánchez Flores: "Es un día maravilloso"

En este sentido, Quique Sánchez Flores analizó la victoria ante Osasuna: "Se le pueden poner pocos peros a la victoria. Nos hubiese gustado defender un poco mejor el área en el gol, pero hemos estado muy activos, con identidad, con muchas piernas, generando situaciones de gol, haciendo goles preciosos y vibrando con nuestra afición. Es un día maravilloso. Cuando uno trabaja toda la recompensa viene en días como el de hoy".

El técnico del Alavés destaca que están "felices de la comunión que tenemos todos y que los jugadores vayan creciendo. Cuando hay felicidad hay que desbordarla y hay que disfrutarla. La vida es un baile y el baile hay que hacerlo. Estamos en un momento buenísimo y hay que pensar en positivo. Los jugadores están dando su mejor versión y quieren aún ser mejores. Estamos en la dinámica que merece este equipo y la afición".

Quique Sánchez Flores: "Es una dinámica que hará crecer al club y ojalá siga adelante"

Sobre el histórico comienzo de Liga, Quique Sánchez Flores explica que "cuando uno está felizmente ilusionado es capaz de dar su mejor versión. Todos en este club estamos en esta sintonía. Saboreamos el momento, nos hacemos responsables de cada decisión que tomamos, de la versión de unos jugadores a los les pedimos más y ellos quieren. Es una dinámica que hará crecer al club y ojalá siga adelante".

Por otro lado, Quique Sánchez Flores hizo balance de la victoria ante Osasuna: "A veces es difícil convencer a los jugadores que dejando más espacios detrás de la defensa se puede defender mejor, pero de entrada tienes la ventaja de que estás más lejos de la portería. Esto es una convicción y hay que tenerla. En la victoria es más fácil convencer y estas victorias nos están ayudando".

Quique Sánchez Flores: "Me alegro mucho cuando marcamos que lo hagan los delanteros"

Quique Sánchez Flores reconoció la importancia de que sus delanteros vean puerta: "Me alegro mucho cuando marcamos que lo hagan los delanteros. Es importante que chicos como Toni Martínez, Mariano, Boyé o Mañas sumen goles porque dependemos mucho de ellos. Tienen una gran personalidad y sabemos que nos van a responder. Por eso apostamos por dos delanteros".

Sobre el lesionado Mikel Rodríguez, el técnico del Alavés afirmó que echan "mucho de menos a Mikel y le hemos dedicado la victoria. De entrada, nos ha dejado el listón altísimo y sabemos que todo aquel que quiera jugar en esa posición tiene que alcanzar ese nivel".

Tras la victoria contra Osasuna, Quique Sánchez Flores valoró los diez puntos conseguidos: "Queremos que esta sensación de ser competitivos y capaces no sea algo fugaz. Si asimilamos que con estos resultados estamos haciendo algo especial eso nos contagiará y nos llevará a compartirlo con nuestra gente que es para los que jugamos. Ojalá seamos capaces de solidificar un trabajo con el que nos sentimos reconocidos".