Antonio Blanco manda un mensaje al mercado: "Cuando me pongo esta camiseta doy el máximo"

El Alavés ha comenzado la temporada dispuesto a romper todos los pronósticos. El conjunto de Quique Sánchez Flores suma 10 puntos de 12 posibles y firma el mejor arranque liguero de su historia, con Antonio Blanco como una de las grandes claves de un equipo que ya mira hacia la zona alta

Hay equipos que necesitan tiempo para encontrar su sitio y otros que parecen haberlo encontrado desde el primer día. El Alavés pertenece al segundo grupo. Cuatro jornadas han bastado para que el conjunto de Quique Sánchez Flores se coloque en la zona alta de LaLiga y firme el mejor comienzo liguero de su historia. Diez puntos de doce posibles. Diez goles marcados, solo tres recibidos, y por delante, una temporada que empieza a despertar una ilusión diferente en Vitoria.

Una de las razones de ese crecimiento está en el centro del campo. Allí aparece Antonio Blanco, que ha disputado todos los minutos del campeonato y se ha convertido en una pieza fundamental para entender cómo está funcionando el equipo.

Un jugador que aparece en todas partes

El cordobés no necesita marcar para tener protagonismo. Su partido se construye a través de muchas pequeñas acciones: recuperar, ofrecerse para sacar el balón, ganar metros, cubrir espacios y ayudar a que el equipo mantenga el equilibrio. Ya lo demostró la temporada pasada, cuando terminó siendo el futbolista de LaLiga con más recuperaciones, con 372, además de registrar 54 intercepciones.

Su comienzo de curso mantiene esa tendencia. Frente al Villarreal, LaLiga le reconoció como el MVP del encuentro. Y contra Osasuna volvió a dejar una actuación que refleja su importancia: completó 54 de sus 58 pases, con un 93% de acierto, y acertó 10 de los 11 envíos que intentó hacia el último tercio. También recorrió 10,4 kilómetros y alcanzó los 33,7 km/h. Números que dibujan el perfil de un centrocampista capaz de aparecer tanto cerca de su propia área como en posiciones mucho más adelantadas.

Pero Blanco prefiere poner el foco en lo colectivo. "Estoy feliz de este gran inicio. Espero que sea el comienzo de una temporada en la que podamos cumplir nuestros objetivos sin tanto sufrimiento. El club y la afición lo merecen". El capitán babazorro tampoco esconde que está disfrutando del momento: "Hemos empezado de manera fantástica y estoy disfrutando un montón. Tenemos un grupo maravilloso, una familia y solo pienso en disfrutar y exprimir al máximo este momento".

Del Madrid al brazalete del Alavés

La historia de Blanco en Vitoria comenzó en enero de 2023. Llegó procedente del Real Madrid después de formar parte de una plantilla que había conquistado Liga y Champions y, desde entonces, su trayectoria ha ido creciendo al mismo ritmo que la del propio Alavés. Ascenso, permanencias y ahora un papel protagonista en un equipo que ha comenzado a mirar hacia la parte alta.

El brazalete es el último paso de esa evolución. Blanco lo ha lucido en más de 40 ocasiones y se ha convertido en el capitán más joven de LaLiga. "Cuando me pongo esta camiseta doy el máximo", afirmó al ser cuestionado por todo lo ocurrido durante el mercado de fichajes. Su respuesta también sirve para cerrar cualquier debate sobre su futuro. Hubo interés y conversaciones durante el verano, pero el mercado ya es pasado para el futbolista. "El mercado forma parte del fútbol, pero cuando se cierra, se cierra. Ahora, solo fútbol. Tenemos una ilusionante temporada por delante y tenemos objetivos importantes".

El Alavés empieza a mirar hacia arriba

El momento de Blanco coincide con el mejor arranque de un Alavés que ya ha conseguido situarse por delante de varios de los grandes de LaLiga. El equipo ha encontrado una fórmula que funciona y, de momento, los resultados respaldan la propuesta de Quique Sánchez Flores. El centrocampista, además, no quiere distraerse con las conversaciones sobre su continuidad. Su presente está en el césped. "Mi cabeza está en jugar, en disfrutar de este gran momento y en nada más".

Y eso es precisamente lo que está haciendo. Mientras el Alavés sorprende desde la clasificación, Antonio Blanco se ha convertido en uno de los nombres que explican por qué el equipo babazorro ha empezado la temporada a este nivel.