Sevilla - Barça, en directo el encuentro de hoy de LaLiga EA Sports en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después de este encuentro correspondiente a la séptima jornada del campeonato doméstico de la regularidad en España, último antes de un largo parón de selecciones que se prolongará por más de tres semanas

Buenas tardes. Bienvenidos al directo del Sevilla-Barça de LaLiga , que arrancará dentro de dos horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán . Para comenzar, les dejamos todos los datos de la previa .

García Plaza, entrenador del Sevilla, lleva la contraria a De la Fuente con Kike Sakas, reconoce que el Barça da "miedo" y 'aprueba' la preferencia de Lamine Yamal por el Betis

También se refería, con bastante optimismo, al Barça en su entrevista con ESTADIO Deportivo, que verá la luz en su totalidad próximamente, el extremo Félix Correia .

Por parte culé, Hansi Flick tampoco rota tanto como se auguraba. Lo tiene que hacer en portería por la lesión de Joan García , decantándose esta vez por el recién llegado Dominik Livakovic . En defensa, únicamente mete a Pau Cubarsí por Gerard Martín , mientras que en la medular siguen Rodri Hernández y Pedri González . ingresando Fermín López por Dani Olmo . Por fuera, Lamine Yamal es intocable en su actual estado de forma, mientras que Anthony Gordon suple a Karim Adeyemi , con Raphinha Dias en la punta de lanza.

Acertó de lleno el compañero Aitor Torvisco, pues la gran duda que tenía Luis García Plaza era Kike Salas , finalmente reservado por su golpe en una rodilla, hasta el punto de que no es ni suplente, quedándose fuera de la convocatoria. Entra por el recuperado Arouna Sangante , única modificación de la zaga. En la medular, Goirgi Kochorashvili por Jon Guridi en el 'trivote' y, arriba, Robbie Ure por el lesionado Lucas Stassin , dando confianza el técnico madrileño al resto de su apuesta en La Coruña ante la inminencia de un parón de tres semanas para recuperar fuerzas.

No habría podido acudir seguramente por su contusión en la rodilla, aunque Kike Salas está haciendo méritos para entrar pronto en los planes de Luis de la Fuente . Aquí en ESTADIO Deportivo debatimos esta semana al respecto.

Muchas miradas sobre estos dos cambios: el delantero titular de los locales será Robbie Ure , a la sombra del ahora lesionado Lucas Stassin en los últimos partidos. Y llega su oportunidad bajo palos para el culé Dominik Livakovic .

Se enfrentan Sevilla FC y FC Barcelona justo antes del largo parón de selecciones que se avecina, que aglutinará en uno los habituales de septiembre y octubre (por lo que hasta 2030 habrá una única interrupción antes de noviembre, pero de tres semanas), en un gran momento de forma. Inesperado, quizás, en el caso nervionense, como su quinta plaza en la clasificación de Primera división tras la disputa de seis entregas del campeonato, fruto de cuatro triunfos, un empate y una sola derrota. Son tres encuentros seguidos sin perder, los dos últimos venciendo por la mínima y dejando su puerta a cero.

En el caso culé, el vigente campeón del torneo ha arrancado como un tiro. De hecho, es el único conjunto de LaLiga que ha firmado un pleno de victorias hasta la fecha, por lo que comanda la tabla con 18 puntos. Contando la goleada en la Champions League al Feyenoord, su promedio de goles a favor roza los cinco por partido (4,71 para ser exactos), aunque también encaja alguno últimamente. Pero al intercambio de golpes parece un equipo letal al que únicamente pudo controlar un poco el Athletic Club, vencido por 2-0. El resto, como mínimo, encajó cuatro (una 'manita' los neerlandeses, el Elche CF, el Rayo Vallecano y el Valencia CF, hasta siete el Real Racing Club).

Con todo, el recuerdo del pasado curso está fresco en la memoria de ambos. A un partido, todo es posible, como demostraron los blanquirrojos el 5 de octubre de 2025, apabullando por 4-1 a un Barça entonces segundo que se tomaría la revancha en la vuelta ante los de Matías Almeyda (5-2), pero que nada puedo hacer en la primera ante la pujanza nervionense. Alexis Sánchez, de penalti sobre Isaac Romero, y el propio ariete lebrijano, a pase de Rubén Vargas, pusieron tierra de por medio, descontó Marcus Rashford en el alargue y, con pena máxima errada por Robert Lewandowski incluida, sentenciaron sobre la bocina a la contra José Ángel Carmona y Akor Adams.

El duelo más veces jugado en la historia nervionense

El enfrentamiento oficial con el FC Barcelona es el más repetido en la historia del Sevilla FC, pues ya se ha disputado un total de 204 veces, con 46 triunfos blanquirrojos, 39 empates y 119 derrotas. El citado 4-1 de la 25/26 es, en términos generales, una excepción estadística, ya que los azulgranas ganaron diez de los otros once duelos desde febrero de 2021, firmando tablas a finales de aquel año en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El segundo mes hubo doble enfrentamiento, con un 2-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey a favor de los nervionenses (volteado luego en el Camp Nou con un 3-0 en la prórroga) y un 0-2 en LaLiga.