Muchas novedades en la convocatoria del Sevilla para recibir al Barcelona: Sangante, Kike Salas, Stassin, Nico Guillén...

El eje de la defensa centra las principales preocupaciones de Luis García Plaza, que ha citado a 25 futbolistas y ha vuelto a llamar a varios canteranos con ficha del filial: Nico Guillén, Iker Muñoz, Rafa Romero... y por supuesto Miguel Sierra

El Sevilla FC ha completado en la mañana de este viernes su segundo y último entrenamiento después de la victoria del miércoles ante el RC Deportivo de La Coruña y antes de recibir este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán la visita del FC Barcelona, en un choque correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports.

Luis García Plaza ha citado a 25 futbolistas para el choque contra el líder y el listado presenta varias novedades: se cae por lesión Lucas Stassin, vuelve Arouna Sangante y Kike Salas ha hecho un esfuerzo por mantenerse. El nombre del canterano Nico Guillén también destaca, ya que regresa después de varias semanas centrado en el Sevilla Atlético.

Stassin se cae por lesión y Rubén Vargas sigue fuera

En el capítulo de bajas, la novedad es la ausencia de Lucas Stassin. El Sevilla FC confirmó el jueves que el delantero belga sufre "una lesión miofascial en el aductor largo de la pierna derecha" que le tendrá parado hasta después del largo parón de selecciones. Así, el jugador cedido por el AS Saint-Éttiene se une a Rubén Vargas, que sigue aquejado de la parameniscitis en su rodilla que le mantiene alejado de los terrenos de juego desde mediados de agosto y que le han hecho caerse de la convocatoria de la selección de Suiza para los cuatro primeros partidos de la UEFA Nations League.

Kike Salas hace un esfuerzo por llegar y Sangante vuelve tres partidos después

Luis García Plaza estaba especialmente pendiente de su defensa. Kike Salas terminó el encuentro en Riazor con un fuerte dolor provocado por una contusión y no ha podido trabajar con el resto de sus compañeros en estas dos sesiones. Su presencia en la convocatoria confirma que su intención era la de no perderse este partido contra el Barça bajo ningún concepto; pero llega muy justo. Lo mismo puede decirse de Arouna Sangante, quien sufrió de manera simultánea una sanción por su polémica expulsión ante el RCD Espanyol y un esguince de tobillo.

Por tercer partido seguido, va citado Marcao Teixeira, aunque aún se encuentra lejos de un estado de forma óptimo. El que sigue sin contar para las convocatorias es Fábio Cardoso, quien después de su negativa a marcharse en el pasado mercado estival de fichajes ha tenido que ser inscrito con el '15' y debe ser reintegrado en los entrenamientos con el resto del grupo. Por si acaso, se mantiene el central del filial Iker Muñoz.

La lista con los 25 futbolistas convocados para el Sevilla - Barça

Así las cosas, la lista al completo con los jugadores convocados por Luis García Plaza para el Athletic - Sevilla de este sábado está compuesta por los porteros Odysseas Vlachodimos, Fran González y Rafa Romero; los defensas José Ángel Carmona, Juan Iglesias, Arouna Sangante, Andrés Castrín, Kike Salas, Marcao Teixeira, Iker Muñoz, Gabriel Suazo y Julio Díaz; los centrocampistas Lucien Agoumé, Youssouf Fofana, Giorgi Kochorashvili, Jon Guridi, Manu Bueno y Nico Guillén; los atacantes Félix Correia, Miguel Sierra, Alfon González, Chidera Ejuke, Gerard Fernández 'Peque', Isaac Romero y Robbie Ure.