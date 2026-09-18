García Plaza pone fecha a Stassin, confirma a Sangante y genera dudas con Kike Salas: "Un futbolista será titular o no estará ni en el banquillo"

El técnico sevillista repasó el estado de los futbolistas tocados: da buenas noticias con el central francés, cuestiona la presencia del moronense y reconoce que le sorprendió la lesión de Stassin

Luis García Plaza ofreció pistas en la rueda de prensa previa al choque contra el Barça sobre el estado físico de los futbolistas tocados de la plantilla, acerca de sus posibilidades reales de estar mañana y también de las posibles fechas para volver del que seguro no se vestirá contra el Barça.

Así las cosas, el técnico madrileño confirmó que Sangante ya se ha recuperado de su esguince en el tobillo y que se encuentra a plena disposición para la compleja cita de este sábado. “Está apto e incluso si le quiero poner de titular, le puedo poner de titular”, apuntó el míster sevillista, que sembró incertidumbre acerca de si Kike Salas llega a tiempo tras no entrenarse el jueves por molestias.

"Hay un jugador que será titullar o no estará ni en el banquillo"

Realmente, habló de forma impersonal sobre un futbolista y se entiende que se refirió al moronense, pues lo dijo tras una pregunta sobre el capitán nervionense. "Hay un jugador que jugará de principio o no estará ni en el banquillo. Mañana probaremos con él y estará de titular o no estará ni en el banquillo. Ya lo veréis mañana", apuntó con suspense el míster, que sí descartó obviamente la presencia de Lucas Stassin, única baja asegurada tras terminar el choque contra el Dépor dolorido, y reveló que el cambio en el partido no fue por ese motivo, que se enteró después.

"Fue una cosa rara, porque yo le cambié porque quería cambiarlo. Después empezó a notar molestias, cuando se enfrió", apuntó el míster, que se atrevió con una estimación del regreso del delantero francés: "Yo creo que llegará a Levante, muy al límite, pero bueno, va a estar ahí. Entonces, dentro de lo que cabe, se pierde un partido y yo siempre he confiado tanto en Robbie como en Isaac".

¿A qué responde la mejoría de Agoumé?

Dentro de los nombres propios, también se refirió a Agoumé y a su rendimiento en el principio de curso, a la par que tildó de "extraño" el parón y valoró si beneficia o no a los intereses nervionenses.

"Con Luci estaba muy contento también a final de temporada. Me acuerdo que un partido no estuvo a buen nivel, que fue contra el Espanyol, pero en Villarreal estuvo espectacular. Creo que está jugando muy bien, no lo sé, he hablado con él, le he explicado lo que quiero de él, pero el mérito es de él, no es mío ni nada. A lo mejor puede ser el funcionamiento del equipo", expresó García Plaza, que desvela que, debido a la extensión del paréntesis, los jugadores gozarán de un pequeño asueto.

El parón y la palabra familia en el vestuario

"Vamos a terminar antes del parón como mínimo con 13 puntos, ojalá sean 14 o 16. El calendario es raro, porque es la primera vez que se implanta así. Los jugadores van a tener días libres, tenemos el trofeo Antonio Puerta... Lo afrontaremos con normalidad”, apuntó García Plaza, que se siente orgulloso de que los futbolistas llamen familia al vestuario.

“Me ha gustado. Cuando lo han dicho los jugadores es porque ellos lo entienden. Les digo que hay que mantenerse así cuando las cosas vayan mal. La gente que juega cuida al que no juega, los que no juegan aprietan y saben que deben estar preparados. La familia se está formando para cuando vengan esos momentos malos. La familia la ampliamos a nuestra afición, que estuvo increíble en A Coruña", indicó.