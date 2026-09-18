Un jugador del Sevilla y dos béticos citados con España

Luis de la Fuente ha dado a conocer su convocatoria y hay varios jugadores que tendrán que esperar su oportunidad con la absoluta. De momento, su destino es la sub-21 de David Gordo, que reúne a varios de los grandes talentos del fútbol español

La gran novedad de este viernes ha sido la convocatoria de Luis de la Fuente, pero para poder conformarla seguro que ha tenido que ponerse de acuerdo con David Gordo para distribuir los minutos de posibles candidatos en la selección sub-21. De hecho, varias de las posibilidades que tenía el seleccionador nacional para la delantera han sido convocadas por David Gordo en la selección inferior.

Fran González convocado con la Sub-21

Con la absoluta no va a ir convocado ningún jugador del Sevilla FC ni del Real Betis. Sin embargo, en la selección sub-21 sí hay presencia del equipo nervionense y dos futbolistas con pasado bético. David Gorodo ha citado a Fran González, una de las nuevas incorporaciones del Sevilla FC este mercado estival. Sin embargo, aún no ha hecho su debut oficial con la camiseta hispalense. Llegó para ser suplente de Vlachodimos y, por el momento, no ha tenido la oportunidad de demostrar su nivel con su nuevo club.

Ahora bien, el jugador criado en la fábrica y con un imponente físico es un fijo continuo en las listas de la selección española. Da igual la categoría. Es uno de los porteros con más futuro del fútbol español y ha sido titular prácticamente en todas las categorías de la selección española. Con tan solo 21 años y 2 metros de altura, sigue esperando su oportunidad en el Sevilla FC, mientras que a su vez es la gran apuesta de la federación española en la portería.

Una delantera muy bética

Por otro lado, la delantera de David Gordo tendrá la presencia de dos béticos que juegan lejos de Heliópolis. Jesús Rodríguez y Pablo García son dos de los grandes nombres que tendrá esta sub-21 en la lista para enfrentarse a Islandia, San Marino y Rumanía en los clasificatorios para el Europeo sub-21.

Mucha calidad en la lista de David Gordo

Una delantera que tendrá dos grandes nombres que sonaron para ir con la absoluta y acompañar a los campeones del mundo en los partidos de la UEFA Nations League. Gonzalo García y Carlos Espí se han quedado fuera de la lista de Luis de la Fuente por decisión técnica. No obstante, David Gordo ha llamado a estos dos arietes para encarrilar la clasificación para el próximo europeo.

Jugadores como Marc Bernal, tras un gran inicio con Barcelona, o Iván Fresneda, que entraban en algunas quinielas para acudir a la concentración de la absoluta debido a las bajas, sí estarán con la selección española sub-21 de David Gordo.