La curiosa y divertida confusión en el reencuentro entre Munuera Montero y Pablo García

El colegiado jiennense, responsable este miércoles del Barcelona-Racing, recordaba en los prolegómenos una anécdota de El Gran Derbi de la 25/26 en el Ramón Sánchez-Pizjuán con el extremo de Alcosa, que le estuvo llamando Juan toda la primera parte por la coincidencia de apellido con Martínez Munuera

Las entrevistas previas a los partidos que están concediendo esta temporada los árbitros de LaLiga, una forma sin duda interesante de acercarse más a unos auténticos desconocidos y a menudo denostados protagonistas del fútbol, están desvelando muchas anécdotas y curiosidades. Entre ellas, el juez responsable este miércoles del encuentro de la sexta jornada entre FC Barcelona y Real Racing Club de Santander, el andaluz José Luis Munuera Montero, se acordó de una simpática confusión durante El Gran Derbi de la primera vuelta de la temporada 25/26, que se llevó el Real Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla FC por 0-2.

El tema fue con Pablo García, actualmente en las filas del conjunto cántabro, que pagó el último día del pasado mercado estival (aunque su director deportivo lo niega por activa y por pasiva) alrededor de 5,5 millones de euros por el 50% de su pase. Aquel día jugó de inicio el del Parque Alcosa, ya que no le fue retirada la roja directa a Antony Matheus dos Santos por una acción tan exagerada como involuntaria ante el Girona FC. El canterano, 'perro viejo' pese a que tenía sólo 19 años, utilizó la artimaña que popularizara durante el Mundial 2010 el recordado Luis Aragonés: ganarse a los colegiados llamándoles por su nombre. Pero hubo un fallo.

"No me llamo Pepe"... "Ni yo Juan"

"Hace poco, el año pasado, me acuerdo en Sevilla, en el derbi sevillano, con Pablo García precisamente, que hoy lo veremos, que estuvo todo el primer tiempo llamándome Juan; y Juan para arriba, y Juan para abajo, y Juan 'esto es falta', y Juan, y Juan, y Juan", rememoraba con una sonrisa Munuera Montero, una confusión entendible, ya que, pese a que su primer apellido no es muy común, hay otro árbitro de elite, que sí se llama Juan, con quien lo comparte: el valenciano Martínez Munuera.

"Ya hubo un momento, a la décima, que le digo 'Pepe, muchas gracias', y él me dice 'no me llamo Pepe'; y yo a él 'ni yo me llamo Juan", añadía con sorna el jiennense, que estudió en Granada y vive en Córdoba, por cierto. Pablo García, ruborizado por el error, se justificaba: "Perdóname, discúlpame, Munuera, el apellido... y yo 'bueno, ya está, te lo perdono, pero, para la próxima, me tienes que llamar por mi nombre', así que hoy lo veremos, a ver si aprendió aquel día".