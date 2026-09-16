El Betis se abona a la NFL el 27 de septiembre

La Ciudad Deportiva Luis del Sol reunirá a los aficionados desde las 17:30 horas paray seguir en directo el Kansas City Chiefs-Miami Dolphins en una jornada con actividades interactivas, photocalls temáticos y una zona de tailgate para vivir el mejor ambiente 'made in USA' en Los Bermejales

La National Football League y el Real Betis Balompié celebrarán el próximo 27 de septiembre, a partir de las 17:30 horas, la NFL Experience Sevilla, una 'watch party' oficial que permitirá a los aficionados hispalenses reunirse para disfrutar en directo del partido entre los Kansas City Chiefs y los Miami Dolphins, dos de los tres equipos de la NFL con derechos de marketing en España. La cita, que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, acercará el prestigioso torneo de una forma divertida y con un marcado carácter 'made in USA'. De la mano del club verdiblanco, los fans podrán compartir una manera de vivir los partidos en directo, en horarios accesibles y en abierto.

Las inscripciones ya están abiertas y, para apuntarse, el público deberá registrarse en la aplicación oficial NFL OnePass y seleccionar la opción NFL Experience Sevilla. La jornada contará con las mascotas oficiales de ambos equipos, KC Wolf (Chiefs) y T.D. (Dolphins), que acompañarán a los asistentes y contribuirán a la animación del evento. Además de la retransmisión del partido, habrá photocalls temáticos de la NFL, una zona de tailgate y juegos de precisión de pase para que los aficionados puedan poner a prueba sus habilidades y descubrir cómo se juega al fútbol americano. Una oportunidad para compartir la emoción de un partido y disfrutar del ambiente que lo rodea.

Una sinergia celebrada

Rafa de los Santos, director de NFL España, lo valora así: "NFL Experiences como ésta suponen una gran oportunidad para conectar con aficionados de diferentes partes de España durante todo el año. Sabiendo que Sevilla y Andalucía tienen una forma muy especial de vivir el deporte, queremos compartir la emoción de la NFL de la mano del Real Betis Balompié y en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, tanto con los nuevos aficionados como con quienes llevan años siguiendo este deporte".

Por su parte, Emilio García Duarte, director de Negocio y Marketing del Real Betis Balompié, con una amplia trayectoria profesional en el sector deportivo estadounidense, se mostró muy satisfecho por la celebración de este evento en Los Bermejales: "Estamos encantados de poder ofrecer a nuestros aficionados experiencias diferentes y de primer nivel, y el fútbol americano es, sin duda, uno de los deportes más espectaculares que existen. La NFL ha sabido convertir cada partido en un auténtico espectáculo, creando una experiencia que trasciende al propio deporte. Para el Real Betis es un placer colaborar con la NFL y contribuir, desde Sevilla, a acercar este deporte y su cultura a nuevos aficionados en Europa".