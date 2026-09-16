La polémica por la camiseta de apoyo a Ceuta, coartada perfecta para la ausencia de Abde

El seleccionador marroquí ofrecerá este jueves a las 12:00 hora española su lista de convocados para los encuentros de clasificación para la próxima Copa de África ante Gabón (en Rabat) y Losoto (en Bloemfontein); el plan inicial es dejar en Sevilla al extremo para que se recuperara del todo, aunque hay nuevos argumentos

El seleccionador absoluto de Marruecos ofrecerá este jueves 17 de septiembre a las 11:00 hora local (las doce del mediodía en España) una conferencia de prensa en la que divulgará la lista de convocados para los dos partidos de clasificación con vistas a la próxima Copa de África que sus pupilos jugarán contra Gabón (en el Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat el viernes 25-S a las 22:00 hora de la Península Ibérica) y Lesoto (el martes 29 de este mes a las tres de la tarde en el Free State Toyota Stadium de la ciudad sudafricana de Bloemfontein, pues ni el Setsoto Stadium ni ninguno del pequeño país cumple las exigencias de la Fifa y la CAF).

Al entrenador de los 'Leones del Atlas', sin duda, le cuestionarán sobre tres asuntos muy polémicos, dos de ellos relacionados con un bético (Ez Abde) y un ex bético (Sofyan Amrabat). Este último, ahora en las filas del Ajax, no estará entre los elegidos 'motu proprio' por desavenencias anunciadas con el propio Mohamed Ouahbi, mientras que el extremo, como desvelaba recientemente ESTADIO Deportivo, iba a quedarse fuera de la citación como deferencia a los problemas físicos que ha sufrido con el fin de que pudiera recuperarse del todo en el parón. Ahora, con la polémica por la camiseta de apoyo al pueblo ceutí que lució en La Cerámica, con más razón.

Tanto la decisión unilateral de los madridistas Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté de no cumplir con el gesto de varios clubes del fútbol español con los habitantes de la ciudad autónoma como el hecho de que Abdessamad Ezzalzouli lo hiciera y recibiera insultos y amenazas por ello, lo que le obligó a emitir un comunicado, serán, sin duda, la comidilla de la prensa en la comparecencia del seleccionador marroquí en el Complejo de Fútbol Mohammed VI de Salé, donde probablemente aproveche un indeseado caldo de cultivo para, con la coartada de su falta de ritmo, evitar al de Beni Melal una posible pitada en Rabat, esperando que las aguas se calmen en el futuro.

Un amistoso contra el Ceuta que, para él, será un 'marrón' si finalmente se queda

El problema para Ez Abde, que no tenía ni idea del contenido de la camiseta de marras (que a los ceutíes se les llama coloquialmente caballas le despistó) y que insistió luego en su carácter social y no político, es que el Real Betis aprovechará el largo parón de selecciones de tres semanas para jugar un amistoso en el Estadio de La Cartuja ante la AD Ceuta el próximo jueves 1 de octubre a las 20:00 horas con el fin de homenajear al pueblo de la ciudad autónoma, colaborando con Cáritas de allí con la recaudación de la cita. Participar en el mismo es un 'marrón' para el atacante, por lo que lo mejor para él y para todos sería seguramente que se lo pierda para no calentar más un ambiente enrarecido en su país natal de manera, en realidad, injustificada.