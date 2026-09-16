Pellegrini responde rotundo a la polémica de Abde, su renovación en el Betis y cómo encajará a tantos 'jugones': "La política divide, el fútbol une"

El técnico chileno respalda la reacción de Abde y envía un mensaje a los políticos, a la par que admite la dificultad para juntar a tantos futbolistas talentosos en la media e insiste en su felicidad como bético cuando le preguntaron por su futuro

Manuel Pellegrini, en el día que cumple 73 años, ofreció una interesante rueda de prensa en vísperas del partido contra el Getafe en la que abordó el tema de las amenazas recibidas por Abde por la camiseta de apoyo a Ceuta contra el Villarreal y respondió sobre la compatibilidad de tantos 'jugones' en el centro del campo.

Así, acerca de la polémica que ha rodeado en las últimas horas al extremo, que la zanjó con un comunicado en redes, el míster aseguró que se trata de un asunto complejo y que ya ha mantenido una conversación al respecto con el futbolista.

Pellegrini, sobre Abde: "La política divide, el fútbol une"

“Hablé con él, es un tema que no es fácil, pero él dio una respuesta muy importante. El fútbol no debe ser nunca un motivo de desunión. La política divide, el fútbol une. Hubo comentarios fuera de lugar. Una circunstancia se produjo y se puede analizar de varias maneras, que lo analicen los políticos. Los deportistas que sigan uniendo con sus clubes a todos los países”, señaló con coherencia el técnico chileno.

Además, el 'Ingeniero' reconoció la dificultad de encajar tanto talento en el centro del campo con el estreno de Dani Ceballos y el regreso de Lo Celso, si bien matizó que habrá minutos para todo por la acumulación de partidos. “Los buenos siempre pueden jugar juntos, pero si son todos en el mismo puesto es más complicado. No obstante, hay muchos partidos y todos tienen que cumplir cuando jueguen. Tener buenos jugadores en el banco que puedan cambiar el signo del partido es bueno”, indicó el entrenador, que habló no entró en sus detalles sobre sus preferencias.

Sin prioridades expresas entre los 'jugones'

“No hay diferentes roles de importancia, hay un plantel dispuesto a ser competitivo en tres competiciones. A todos les gusta ser titular, pero es imposible con esta cantidad de partidos. Lo que se me exige a mí es conseguir el compromiso del plantel”, explicó el chileno, que se refirió a la puesta en escena de Ceballos contra el Villarreal

“Vimos todo lo que esperábamos. Tuvo varios años en el Real Madrid, eso no es fácil. Sabemos la calidad que puede aportar. Hay muchos partidos y también rotaciones. Vamos a ir viendo cuál es el funcionamiento colectivo que más nos haría ganar el partido siguiente”, señaló el míster, que igualmente habló sobre la vuelta de Lo Celso, con minutos en La Cerámica: "Gio viene de una lesión grande y unas vacaciones largas, como Ceballos. Viene un parón y les vendrá bien".

Continuando con el centro del campo, valoró la aportación creciente de Deossa: "Me alegro mucho por Nelson, tiene grandes condiciones físicas y le ha costado un poco. Ha intentado mejorar, lo tiene que demostrar con los minutos que tenga sobre el campo".

Parrott y Cucho Hernández, "compatibles"

Más rápida ha sido la integración de Troy Parrott, compatible con Cucho Hernández: "Me alegra que Troy haya entrado tan rápidamente en el funcionamiento del equipo. Marcó goles importantes, y también tenemos a Cucho. La verdad es que hay un plantel comprometido y ellos me permiten hacer cambios tras cada partido por el rendimiento que van dando. Pueden jugar juntos perfectamente, dependerá de las características de los partidos. No estamos etiquetados a nivel táctico”.

Pellegrini, tranquilo con su futuro en el Betis

En otro orden de cosas, se le preguntó sobre los objetivos del equipo y también sobre su futuro, pues termina contrato a final de curso tras su renovación. "Queda mucho para hablar de objetivos. El equipo irá demostrando con la calidad de sus jugadores hasta dónde puede llegar. Eso se hace en las tres competiciones con el paso del tiempo", indicó Pellegrini, que no se moja demasiado sobre su continuidad en Heliópolis.

“No es un tema prioritario en estos momentos. El futuro se irá dando solo y de acuerdo a muchísimas circunstancias. Ya lo dije muchas veces: estoy feliz aquí, pero no estoy pensando en el futuro”, aclaró.