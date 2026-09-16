Deossa provoca un cambio significativo que traspasa las fronteras del Betis: "Si fuera titular..."

Su actuación contra el Villarreal ha consumado el volantazo en la percepción del centrocampista y avivado sus opciones de entrar el jueves en la lista colombiana por una razón que explica en ESTADIO Deportivo un experto en el combinado cafetero

Deossa protagonizó un giro en los planes del Betis en el pasado verano al no consumarse una salida programada en la hoja ruta por su cambio de postura al contar para Pellegrini en pretemporada y coger confianza.

Cerrada la puerta de su adiós, el colombiano ha participado hasta ahora en todos los partidos del curso, aunque solo partió de titular ante el Valencia, y ha vuelto a ser protagonista de otro volantazo por sus prestaciones en el terreno de juego, con las que empieza a ganarse a la mayoría del beticismo y apuntar a un aumento de su presencia en los planes de Pellegrini.

Su actuación contra el Villarreal culmina el cambio con Deossa

De hecho, su demostración de poderío en La Cerámica, con una jugada desde el centro del campo que se ha hecho viral, ha provocado el 'click' definitivo para mirarlo con otros ojos y entrar en una nueva dimensión con el cafetero acorde al precio que el Betis pagó por él hace dos veranos.

Una percepción que traspasa las fronteras de La Palmera y que puede llevarle de nuevo a la selección de Colombia después de quedarse fuera del Mundial al no disponer de continuidad en Heliópolis la pasada campaña.

Con opciones de reales de ir con Colombia según los especialistas

En este sentido, Néstor Lorenzo ofrecerá este jueves la lista de convocados para el largo parón internacional y Deossa cuenta con opciones de entrar por petición popular y porque aporta un perfil con el que no cuenta el combinado colombiano.

Así lo expresa en ESTADIO Deportivo, Óscar Ostos, periodista experto en la selección cafetera y que tiene claro que lo único que separa al de Marmato de ser un intocable para Lorenzo es ser titular a las órdenes de Pellegrini.

"Esperemos que entre, pero es difícil predecir qué tiene en la cabeza el seleccionador. Es una lastima que por ahora no sea titular en el Betis, porque sería fijo con toda seguridad en las convocatorias", afirma a esta redacción el periodista de Gol Caracol, que entiende que Deossa cuadra perfectamente en el engranaje de la selección suramericana por su perfil único.

"No hay ningún jugador como él en Colombia"

"La realidad es que Colombia no tiene ningún jugador seleccionable como Deossa, con tanta polivalencia y con su presencia física en el terreno de juego, por lo que sería muy lógico y justo que lo llamase, pero nunca se sabe", explica Ostos, cuya opinión es compartida por más especialistas en la materia, hasta el punto de que el centrocampista bético entra en las 'quinielas' como opción real para integrar la convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos del próximo parón contra México, Paraguay y Perú.

Hasta la fecha, Nelson Deossa ha disputado 177 minutos repartidos en seis partidos, por lo que ha desempeñado un rol secundario pero constante al ser un cambio fijo en la hoja de ruta de Pellegrini en lo que va de temporada. Además, es indiscutible que Deossa va ganando confianza para explotar al máximo sus recursos físicos y técnicos y ya se le contempla como un arma a tener en cuenta en el proyecto de Champions y con posibilidades de ir ganando terreno en la lista de preferencias del preparador chileno para un centro del campo con una competencia elevadísima.