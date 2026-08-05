Iñaki Williams, exigido en el Athletic Club de Edin Terzic

El jugador que disputó el Mundial con Ghana, jugó el pasado sábado sus primeros minutos en pretemporada después de incorporarse a los entrenamientos a las órdenes del técnico alemán. Terzic destacó su polivalencia. "Algo que esperamos de él en el futuro"

El Athletic Club firmó el pasado sábado su quinto triunfo en seis encuentros de pretemporada. Los de Edin Terzic se impusieron por 0-3 al Burgos y volvieron a confirmar la buena dinámica que están tendiendo este verano. Otra de las grandes noticias que tuvo el Athletic Club en su duelo ante el Burgos fue la vuelta de Iñaki Williams tras su participación en el Mundial con Ghana.

Iñaki Williams volvió a vestirse con la camiseta del Athletic Club en un partido en el que como el propio Terzic apuntó, jugó tanto de extremo como más centrado para ofrecerle alternativas al cuadro vasco. Al finalizar el duelo, Iñaki Williams fue uno de los más aclamados por los aficionados (especialmente los más pequeños) y que le reclamaron su camiseta.

Edin Terzic habla de lo que quiere de Iñaki Williams

Tras el encuentro, Edin Terzic compareció ante los medios de comunicación y al ser cuestionado por Iñaki Williams, el técnico alemán valoró el regreso del internacional de Ghana: "Lo importante con Iñaki es que ha jugado hoy por primera vez". Además, Edin Terzic reconoció que Iñaki Williams jugó más tiempo del que en un principio estaba previsto por los problemas físicos de uno de sus compañeros: "Es verdad que ha jugado un poquito más de tiempo de lo esperado por el tema de Gere, que tenía molestias y no queríamos correr riesgos".

Edin Terzic reconoció la capacidad de Iñaki Williams para poder jugar en dos posiciones, tal y como hizo en el pasado y siendo esta una de las exigencias que el técnico alemán tiene para el capitán del Athletic Club: "Ha jugado en dos posiciones, es algo que él ya ha hecho en el pasado y algo que esperamos de él en el futuro". Iñaki Williams hizo el tercero de los tres goles del Athletic Club ante el Burgos.

Un histórico Iñaki Williams que volverá a pelear por la titularidad

Iñaki Williams tiene a sus espaldas más de 500 partidos con el Athletic Club, un número que lo convierte en un futbolista histórico dentro de la lista de leyendas del club vasco. Esta temporada, a sus recién cumplidos 32 años y portando el brazalete de capitán, disputará una nueva campaña en la que tratará de devolver al Athletic Club a competición europea después de quedar fuera el pasado curso.

Iñaki Williams peleará por la titularidad, lucha que sería mayor si tuviese un futbolista que le exigiese más tal y como comentó días atrás otro veterano, ya ex futbolista, como Aitor Larrazabal. El actual director deportivo del Sestao River apostó por la competencia para Iñaki Williams: "Iñaki Williams después de tantos años a un gran nivel, pues también necesita competencia en esa demarcación y por tanto en el otro extremo puede estar Berenguer, puede estar Nico Williams pero si creo que necesitamos alguien más para ese extremo".

Las próximas citas para Iñaki Williams en un Athletic Club más completo

El Athletic Club aún tiene por delante tres amistosos de pretemporada antes de estrenarse en Liga ante el Sevilla el próximo 22 de agosto a partir de las 22:00 horas. En primer lugar los de Terzic se medirán al Marsella el próximo 9 de agosto a partir de las 17:30. Posiblemente Iñaki Williams cuente en ese duelo ante el rival de la Ligue 1 con más minutos en esta pretemporada.

El día 10 de agosto se producirá la vuelta al Athletic Club después de unas merecidas vacaciones de los campeones del mundo, Unai Simón, Laporte y Nico Williams. Estos tres futbolistas podrían estar disponibles para jugar sus primeros minutos con el Athletic Club en esta pretemporada en el duelo del 14 de agosto ante el Atalanta de la Serie A. El Real Zaragoza será el último rival del Athletic Club en pretemporada el 21 de agosto a partir de las 20:45 horas.