Atalanta 1-0 Athletic: Los 'leones' caen en Bérgamo con una preocupante falta de colmillo

El conjunto rojiblanco pierde por la mínima en su último amistoso antes del estreno liguero ante el Sevilla y deja buenas sensaciones como bloque, pero vuelve a evidenciar sus problemas para generar y finalizar ocasiones

El Athletic Club puso punto final a su pretemporada con una derrota por la mínima ante la Atalanta (1-0) en Bérgamo.

Un gol de Nicola Zalewski nada más comenzar la segunda mitad decidió un encuentro en el que el conjunto rojiblanco volvió a mostrar buenas prestaciones como bloque, pero también una carencia que Edin Terzic tendrá que trabajar de inmediato: la falta de pegada.

Los 'leones' completaron su último ensayo antes del estreno oficial ante el Sevilla sin realizar un solo disparo entre los tres palos y regresan a Bilbao con su segunda derrota del verano.

Un Athletic serio, pero sin mordiente

Terzic introdujo hasta seis cambios respecto al equipo que se midió al Olympique de Marsella cinco días atrás. La principal novedad estuvo bajo palos, con el regreso de Unai Simón, que apenas necesitó tres entrenamientos con el grupo para ponerse a punto y que apunta a ser el titular en el debut liguero.

El técnico alemán apostó por Areso y Yuri en los laterales, Yeray y Paredes como pareja de centrales, Ruiz de Galarreta y Gerenabarrena en la medular, Sancet por delante y un ataque formado por Iñaki Williams, Berenguer y Maroan Sannadi.

El Athletic ofreció una imagen mucho más sólida que en Marsella. Bien colocado, intenso y con capacidad para recuperar tras pérdida, el conjunto rojiblanco llevó buena parte del peso del encuentro durante la primera mitad.

Gerenabarrena dejó varios detalles interesantes, mientras que Areso se mostró especialmente activo por el costado derecho.El problema apareció, una vez más, cuando le tocaba transformar ese dominio en peligro real.

Maroan dispuso de la ocasión más clara en el minuto 20, después de controlar con el pecho un balón dentro del área, pero su remate se marchó muy por encima de la portería defendida por Carnesecchi. Sancet también tuvo un acercamiento peligroso, aunque un defensor desvió su remate. Poco más.

La Atalanta, dirigida por Maurizio Sarri, tampoco hizo demasiado daño. Scamacca protagonizó su mejor llegada tras aprovechar un espacio a la espalda de Yuri, aunque su disparo, incómodo por la presencia de Yeray, se marchó muy desviado. Zalewski encontró posteriormente el lateral de la red.

Zalewski golpea nada más volver del descanso

El encuentro cambió por completo en la primera jugada de la segunda mitad. Apenas habían transcurrido 30 segundos cuando Zalewski recibió cerca de la frontal, recortó ante Berenguer y se sacó de la chistera un potente disparo que terminó junto al palo izquierdo de la portería de Unai Simón.

El guardameta rojiblanco pudo hacer algo más, aunque también es cierto que el golpeo del polaco fue potente y aparentemente pudo encontrar algún obstáculo en su trayectoria.

El 1-0 dio alas a la Atalanta. Los italianos disfrutaron de sus mejores minutos y estuvieron cerca de ampliar la ventaja en una acción por la banda de Areso. Bernasconi encontró espacio y puso un centro peligroso que estuvo a punto de rematar Zalewski, pero Yuri apareció a tiempo para despejar.

Los cambios reactivan al Athletic

Terzic movió el banquillo en el minuto 60 y la entrada de Jauregizar, Canales, Adama, Robert Navarro y Djaló permitió al Athletic recuperar algo de iniciativa. Los rojiblancos buscaron el empate con mayor insistencia, aunque siguieron teniendo problemas para traducir sus buenas intenciones en ocasiones claras.

Adama tuvo una de las mejores acciones del tramo final tras recibir un cambio de orientación de Jauregizar. El extremo encaró dentro del área y conectó con Robert Navarro, cuyo centro-chut no encontró ni portería ni a Maroan.

Ya en el minuto 86, Canales tuvo otra oportunidad para igualar el marcador, pero tampoco encontró el camino del gol.

En el descuento, además, el Athletic reclamó penalti por un derribo de Kossounou sobre Johaneko. El colegiado no señaló nada y dejó al conjunto rojiblanco sin la posibilidad de buscar el empate desde los once metros.

El déficit de gol, la asignatura pendiente

La derrota ante la Atalanta deja una conclusión clara. El Athletic ha funcionado razonablemente bien como bloque durante buena parte del encuentro, ha mostrado intensidad y ha mejorado sus prestaciones defensivas respecto al amistoso ante el Olympique de Marsella, pero sigue teniendo un problema evidente en los metros finales.

No marcar ante la Atalanta y no llegar siquiera a rematar entre los tres palos durante la primera mitad refleja una falta de claridad ofensiva que Terzic deberá corregir antes del estreno ante el Sevilla.

La pretemporada ya es historia. Ahora se acabaron los ensayos y llega lo importante. El próximo sábado 22 de agosto, el Athletic comenzará oficialmente su temporada 2026/2027 en San Mamés ante el Sevilla. Ahí ya no habrá margen para corregir sobre la marcha.

Ficha técnica:

Atalanta BC: Carnesecchi; Bellanova (Zappacosta, m.60), Kossounou, Scalvini, Bernasconi (Kolasinac, m.70); Samardzic (Pasalic, m.60), Gaetano (De Roon, m.70); Ederson (Sulemana, m.70), Zalewski, Raspadori (Cassa, m.82); y Scamacca (Krstovic, m.60).

Athletic Club: Unai Simón; Areso (Johaneko, m.84), Yeray, Paredes, Yuri (Adama, m.60); Ruiz de Galarreta (Jauregizar, m.60), Gerenabarrena (Prados, m.70); Iñaki Williams (Navarro, m.60), Sancet (Canales, m.60), Berenguer (Djaló, m.60); y Maroan.

Gol: 1-0, m.46: Zalewski.

Árbitro: Abdoulaye Diop (Italia). Sin tarjetas.

Incidencias: Último partido de pretemporada del Athletic Club, disputado en el Estadio de Bérgamo, con el Trofeo Bortolotti en juego.