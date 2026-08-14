Diferentes medidas para Unai Simón, Laporte y Nico Williams

Los tres campeones del mundo con la Selección española del Athletic Club ya están de vuelta a las órdenes de Terzic aunque solo el guardameta ha entrado en la convocatoria para el últimos amistoso ante el Atalanta en Bérgamo

El Athletic Club tendrá este viernes su último amistoso de pretemporada ante el Atalanta en Bérgamo (Italia). Los de Edin Terzic han tenido una extensa e intensa pretemporada que dio comienzos a inicios del mes de julio y que concluirá con un total de ocho amistosos. Hasta el momento el Athletic Club ha sumado cinco triunfos, un empate y una derrota el pasado 9 de agosto ante el Marsella.

Para este último partido de pretemporada del Athletic Club, Edin Terzic elaboró una lista de convocados en la que hay ausencias notables. Algunas de las bajas son las de Gorosabel, Guruzeta (máximo goleador de la pretemporada) o Unai Vencedor, que está en la rampa de salida para dejar San Mamés. Además y tras la vuelta de los campeones del mundo con la Selección española días atrás, Terzic ha tomado diferentes decisiones con los tres internacionales españoles.

Edin Terzic se lleva a Unai Simón y deja en casa a Laporte y Nico Williams

De los tres internacionales de España con los que cuenta el Athletic Club, solo Unai Simón está en la lista de los leones para medirse al Atalanta este viernes a partir de las 20:45 horas en el Stadio di Bergamo. El guardameta fue titular con la Selección española de Luis de la Fuente en el Mundial 2026 y disputó la totalidad de los minutos llevándose el Guante de Oro ya que solo encajó un gol en todo el torneo.

Laporte y Nico Williams seguirán trabajando en Lezama

Por otro lado Laporte, que también fue indiscutible para Luis de la Fuente junto a Cubarsí en el centro de la defensa de España, se quedará en Bilbao para seguir ejercitándose en medio de las informaciones que días atrás le colocaban como el central que quería el Barcelona para suplir la salida de Ronald Araujo. Gerard Romero, de Jijantes, llegó incluso a afirmar que Laporte habría informado el Barcelona que tendría un precio para salir del Athletic Club muy inferior a los 80 millones de euros y sería una cantidad que rondaría los 12,5 'kilos'.

Laporte el pasado curso con el Athletic Club

En el caso de Nico Williams, el extremo no fue titular con Luis de la Fuente ya que el jugador del Athletic Club llegó con algunos problemas físicos a la cita mundialista y además sufrió una nueva lesión en el choque de la fase de grupos ante Uruguay. Quizás Edin Terzi prefiere tener prudencia con Nico Williams e ir poco a poco en su puesta a punto ya que se espera que sea uno de los pilares del equipo una vez que empiece la competición oficial.

Lista completa de convocados del Athletic Club para medirse al Atalanta

Así, la lista completa de convocados del Athletic Club para medirse al Atalanta este viernes es la siguiente: Unai Simón, Padilla, Paredes, Yeray, Berenguer, O. Sancet, Williams, Areso, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Maroan, Nico Serrano, Navarro, Prados, Canales, Gere, Rego, Johaneko, H. Rincón, Monreal y Djaló.