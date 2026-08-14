Edin Terzic apunta al objetivo del Athletic Club, pero con matices: "No puedo prometerlo"

El técnico alemán, en una entrevista para ETB, valoró el nivel de la plantilla y se mostró encantado de la conexión con la sociedad de Bilbao. "Eso me hace estar muy orgulloso de entrenar a este equipo"

El Athletic Club disputará este viernes su último amistoso de la pretemporada con ganas de dejar atrás la derrota ante el Marsella del pasado 9 de agosto. A partir de ahí, el Athletic Club de Edin Terzic se preparará para su estreno en Liga ante el Sevilla del próximo 22 de agosto. Edin Terzic sabe que el Athletic Club está un tanto desubicado esta temporada al estar fuera de competición europea y en una entrevista para ETB apostó por volver a competir en el Viejo Continente.

El objetivo del Athletic Club esta temporada

Edin Terzic no dudó a la hora de meter al Athletic Club entre los equipos que deben de pelear por entra en competición europea aunque luego matizó que hay otros conjuntos con las mismas aspiraciones: "El equipo, por calidad, está listo para jugar en Europa. Pero no solo el nuestro, también otros muchos de la Liga. Si lo merecemos será porque trabajamos más y mejor, eso nos hará estar preparados. Europa es uno de los objetivos, pero no puedo prometerlo".

Cuestionado por la presión, Edin Terzic comentó que no siente presión del exterior ya que más que el se mete no lo hacen factores externos: "En el fútbol todo el mundo habla de presión, pero hay presión en todas las cosas de la vida. Yo no siento esa presión de fuera, la presión es interna. Nadie me puede meter más presión que la que yo me meto".

El vestuario especial del Athletic Club que ya conoce Edin Terzic

El técnico alemán fue cuestionado sobre la idiosincrasia del Athletic Club y cómo esta hace que el vestuario esté muy cohesionado: "Había escuchado que el vestuario era especial y lo he podido comprobar y sentir. Es un gran grupo de gente y también todo lo que rodea al vestuario en Lezama y los trabajadores. Está siendo muy agradable como entrenador".

Además esa conexión también existe con la gente ya que todas las partes de la sociedad de Bilbao sienten al club como propio: "Veo la conexión de la gente con el club y sientes el orgullo. No importa qué edad tengas, seas hombre, mujer, niño, niña, todo el mundo siente el club y eso me hace estar muy orgulloso de entrenar a este equipo".

La plantilla ideal para Edin Terzic

Sorprendió Terzic a la hora de hablar del número de jugadores que le gustaría tener en plantilla para afrontar la temporada: "Si juegas Europa como lo ha hecho el Athletic en los últimos años, en Champions o Europa League, estás construyendo un equipo para múltiples categorías y no firmas jugadores solo para estas competiciones, los firmas para contratos largos. Para ser sincero, mi cantidad es incluso mayor, en mi lista había más de 30 jugadores, listos y preparados para jugar".

Edin Terzic en esta pretemporada

Añadió el alemán que esta fue una de las causas para ser uno de los primeros equipos de Primera en arrancar la temporada: "Lo tratamos de realizar empezando más temprano, teniendo más amistosos y preparando al equipo para estar listo para competir. Es un reto para el entrenador". Por último y aunque aún les queda un duelo amistoso, el técnico del Athletic Club ya mira al arranque de temporada ante el Sevilla: "Si puedes jugar en casa contra un gran equipo como es el Sevilla, como entrenador no puedes pedir más".