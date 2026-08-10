Edin Terzic da el día libre y en el Athletic Club nadie se relaja

Varios jugadores no quisieron desaprovechar el día de entrenamiento a pesar del descanso dado por el técnico alemán. Se vio por Lezama a Yuri Berchiche, Johaneko, Yeray, Beñat Prados, Aitor Paredes y Álvaro Djaló

El Athletic Club tenía este lunes descanso después de disputar este pasado domingo el penúltimo amistoso de la pretemporada ante el Marsella. Los de Edin Terzic cayeron ante el Marsella por 3-1 en Velodrome con un conjunto francés que apretó mucho en la presión y provocó pérdidas vitales para los vascos. A pesar de la derrota, Edin Terzic realizó una lectura crítica pero positiva del primer partido en el que los leones mordieron el polvo.

Este lunes tocaba día libre decretado por Edin Terzic para la plantilla del Athletic Club pero en la ciudad deportiva de Lezaba se ha visto hasta a seis jugadores del primer equipo que han preferido ejercitarse para seguir preparando lo que resta de pretemporada y el arranque del curso el próximo 22 de agosto ante el Sevilla en San Mamés.

Los jugaodres del Athletic Club 'desobedecen' el día libre de Edin Terzic

El Athletic Club aún tiene por delante un amistoso de pretemporada que le llevará a medirse al Atalanta el próximo 14 de agosto a partir de las 20:45. Parece que los jugadores del Athletic Club, además de estar al máximo nivel posible para lo que viene, quieren convencer a Edin Terzic de cara al arranque del curso. Los protagonistas que este lunes acudieron a Lezama para ejercitarse a pesar del día libre decretado por Edin Terzic fueron: Yuri Berchiche, Johaneko, Yeray, Beñat Prados, Aitor Paredes y Álvaro Djaló.

Johaneko puja para quedarse en el primer equipo del Athletic Club

Johaneko, lateral derecho nacido en la localidad francesa de Baiona, tiene motivos más que de sobra para 'saltarse' el día libre decretado por Edin Terzic. A sus 22 años está disfrutando de la pretemporada con el primer equipo del Athletic Club y además lo está haciendo sin desentonar ni mucho menos.

El internacional en categorías inferiores con Francia está cumpliendo con lo que pide Terzic en su posición y además ya sabe lo que es marcar en esta pretemporada con el cuadro vasco. Johaneko llegó a la cantera del Athletic Club hace dos temporadas procedente del Girondins. Tras estar cedido en el Lugo de Primera RFEF, el pasado curso disputó 21 encuentros en la tercera categoría del fútbol español.

Johaneko en la presente pretemporada con el Athletic Club

El caso de un Álvaro Djaló ilusionado con quedarse en el Athletic Club

En una situación parecida a la de Joohaneko pero con la salvedad de que en este caso es a 'todo o nada' se encuentra Álvaro Djaló. Tras una infructuosa cesión el pasado curso al Al-Gharafa de Catar, este curso quiere demostrar que tiene el nivel para estar en el Athletic Club. Recordemos que Álvaro Djaló llegó al club de San Mamés en el verano de 2023 procedente del Braga portugués y tras pagar los vascos 15 millones de euros.

Precisamente Djaló atendió a los compañeros de Onda Vasca a la salida de Lezama este mismo lunes y confirmó la ilusión que tiene por que empiece ya la Liga: "Sí, muy ilusionado y con ganas ya de que empiece la Liga". Además confesó que Terzic le ha pedido que confíe en sí mismo y que continúe trabajando: "Me ha dicho que esté confiante conmigo mismo y que siga trabajando". Por último le mandó Djaló un mensaje a la afición del Athletic Club para demostrar su compromiso: "Estoy súper ilusionado de estar aquí con vosotros otra vez y con ganas de que empiece la Liga".