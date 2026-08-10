Dan por cerrado el fichaje de Agirrezabala, portero del Athletic Club

El guardameta, que a falta de oficialidad sigue perteneciendo al club vasco, ya habría llegado a un acuerdo con el Racing de Santander según la Cadena SER. Desde Cantabría se apunta incluso a que ya estaría pasando el reconocimiento médico

El fichaje de Julen Agirrezabala desde el Athletic Club a muy probablemente el Racing de Santander ha sido un 'juego' de presiones desde el sardinero. Si el pasado 5 de agosto el director deportivo del Racing de Santander, Chema Aragón, apuntaba que Agirrezabala era la primera opción para la portería del cuadro de José Alberto para seguidamente afirmar que la llegada del guardameta vasco estaba descartada por no ser viable económicamente. "Es una operación que es inviable económicamente las condiciones que planteaba el Athletic, con lo cual las miras están puestas ya en otro tipo de objetivo", afirmaba el dirigente. Tan solo dos días después, Matteo Moretto apuntaba a que existía un acuerdo "apalabrado" cuando también se había rumoreado de que los asturianos se habían fijado en el canterano del Barcelona, Yaakobishvili.

Así, este lunes 10 de agosto, cuando en el Athletic Club ha vuelto el dueño de la portería tras un gran Mundial con España, Unai Simón, parece que las posturas entre los vascos y el Racing de Santander se han terminado de acercar. Julen Agirrezabala estaba en su último año de contrato por lo que al Athletic Club le interesaba en sobremanera que el acuerdo se alcanzase si no quería finalmente el guardameta saliese gratis de San Mamés dentro de un año.

El fichaje de Agirrezabala del Athletic Club al Racing de Santander, cerrado

Jule Agirrezabala estaría a poco de convertirse de manera oficial en el nuevo fichaje del Racing de Santander después de que los cántabros hayan llegado a un acuerdo con el Athletic Club según apuntó SER Cantabria. Desde otros medios locales de Cantabria se apunta incluso a que Julen Agirrezabala ya estaría pasando reconocimiento con el Racing de Santander.

El hecho de que Julen Agirrezabala esté pasando ya reconocimiento con el Racing de Santander entra dentro de toda lógica ya que el guardameta vasco no formó parte de la expedición que viajó a Francia hace escasos días para medirse este pasado domingo al Olympique de Marsella.

La situación de Agirrezabala en el Athletic Club de Edin Terzic

Edin Terzic dejó claro desde el primer momento que no contaría con Julen Agirrezabala ya que durante la pretemporada ha estado contando para la portería con Álex Padilla y con algo menos de asiduidad, con el guardameta santos. Agirrezabala no ha contado con ningún minutos a las órdenes de Edin Terzic en lo que va de pretemporada del Athletic Club y su salida durante este mercado de fichajes era cuestión de que los vascos encontrasen un equipo que se acercase a sus pretensiones. El Athletic Club pretendía un traspaso o en todo caso una cesión de compra obligatoria.

Esta opción de compra la tuvo el pasado año el Valencia pero en su caso no fue obligatoria. Después de toda la temporada defendiendo la portería de Mestalla y con lesiones que le privaron de jugar más, los valencianistas decidieron no ejercer la opción de compra de Julen Agirrezabala.

Tras este experiencia en el Valencia que terminó entregándole la titularidad a Dimitrievski, Agirrezabala ha tenido que volver al Athletic Club sabiendo que tenía muy complicada la continuidad y ni hablar el tener minutos al tener que competir con Unai Simón.