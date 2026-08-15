Edin Terzic cambia el gesto en el Athletic Club: "Mi estado de ánimo es un poco diferente"

El técnico alemán, a pesar de la derrota de los vascos, terminó ciertamente al ver que su equipo había "progresado". Los leones han encajado sus dos únicas derrotas de pretemporada en el tramo final de este periodo ante Marsella y Atalanta

El Athletic Club ha terminado la pretemporada de la forma menos esperada si se tiene en cuenta el periplo que estaba teniendo el conjunto de Edin Terzic. El Athletic Club cayó derrotado este pasado viernes por la mínima ante el Atalanta y de este modo encajaron su segunda derrota consecutiva de la pretemporada vasca. El Athletic Club ha sumado cinco triunfos, un empate y dos derrotas que han llegado de manera consecutiva ante Marsella y Atalanta.

Después del encuentro en Bérgamo, Edin Terzic hizo una valoración positiva de la derrota del Athletic Club ya que el técnico alemán comentó que había visto progreso de su equipo. Terzic también achacó a ciertas decisiones arbitrales la derrota del Athletic Club.

El Athletic Club pierde y Edin Terzic hace balance

En relación al encuentro, Edin Terzic habló de un choque muy intenso tanto para los jugadores como para los propios entrenadores: "Fue un partido muy intenso para los jugadores y también para los entrenadores, y esto es lo que pedíamos. Creo que se vieron dos equipos jugando un fútbol muy intenso y dos equipos luchando hasta el final para no perder".

Sacó la cara Terzic por el Athletic Club cuando le cuestionaron sobre la evolución del equipo en los dos últimos amistosos: "Estoy de acuerdo si comparo a mi equipo con mi equipo del domingo pasado. Esto es más importante para mí que compararme con el rival. Así que creo que hemos progresado. Si ves cómo jugamos hace cinco o seis días en Marsella, creo que hoy vemos a un equipo muy bien organizado y disciplinado".

Pero a pesar de esta evolución, Edin Terzic sigue echando en falta el ser más peligrosos en el último tercio de campo aunque apunta a que las dos sesiones de entrenamiento que tienen por delante les ayudarán a mejorar ese aspecto: "Un equipo que lucha el uno por el otro en defensa, y hemos salido jugando realmente bien desde atrás. Lo único que nos ha faltado un poco ha sido ser más peligrosos en el último tercio, pero tenemos un par de sesiones de entrenamiento más para intentar mejorar también esto. Pero, si comparas nuestro rendimiento en el partido de Marsella con el de hoy, estoy muy satisfecho".

La intervención del árbitro marcó el resultado del Athletic Club

En el duelo ante el Atalanta se vio al Edin Terzic más crítico con las decisiones arbitrales, una versión del alemán que no se había visto desde su llegada a San Mamés: "También puedes ver que mi estado de ánimo es un poco diferente porque ha habido algunas decisiones sobre las que no estoy del todo seguro. Si tuviéramos VAR, quizá no habríamos perdido el partido".

Seguidamente matizó el alemán que su foco estaba en sus propios jugadores y en tratar de mejorar de cara al estreno en Liga del próximo 22 de agosto: "No estamos hablando del árbitro, sino más bien de nuestro planteamiento. Y también era muy importante, por ejemplo, cambiar el sistema en los últimos diez minutos, jugar de forma más agresiva, asumir más riesgos, no perder, luchar hasta el final. Y creo que los jugadores respondieron realmente bien y mejoramos muchas, muchas cosas con respecto al último partido".