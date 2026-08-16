Gorosabel, jugador del Athletic Club, con un futuro incierto

El lateral derecho sigue sin contar para Edin Terzic y no ha tenido minutos en toda la pretemporada de los leones. Equipos como Osasuna o Valencia han seguido de cerca su evolución en un mercado de fichajes muy parado. El último en sumarse sería el Racing de Santander, donde ya juega el ex de los leones, Agirrezabala

El Athletic Club cerró este pasado viernes su pretemporada con su segunda derrota consecutiva, esta vez ante el Atalanta italiano y tras caer días atrás ante el Marsella en Vélodrome. Ni en estos dos encuentros ni en los restantes del Athletic Club de pretemporada estuvo Andoni Gorosabel. El lateral derecho, con contrato en el cuadro vasco hasta junio de 2028, no cuenta para Edin Terzic de cara al nuevo curso.

Andoni Gorosabel, que aterrizó en el comienzo de la pretemporada del Athletic Club en Lezama con ciertos problemas físicos, ya está completamente recuperado y se encuentra ejercitándose con la mirada puesta en su futuro.

La competencia de Andoni Gorosabel en el Athletic Club

Andoni Gorosabel ha pasado de ser un jugador sumamente importante para Ernesto Valverde el pasado curso con más de 30 encuentros a sus espaldas entre todas las competiciones, a no contar para Edin Terzic en el presente verano. Gorosabel es un lateral derecho muy diferente al que está requiriendo Edin Terzic, con recorrido y llegaba por banda. Gorosabel cumple con rigor táctico su faceta defensiva pero no es propenso a convertirse cuando la situación lo requiere, en un carrilero. Gorosabel además cuenta con la competencia de Hugo Rincón, que tras una cesión sumamente productiva en el Girona, volvió este verano al Athletic Club con más peso y con serias posibilidades de ser el lateral derecho titular de Edin Terzic.

Andoni Gorosabel también tendría que competir por un puesto con Areso, jugador por el que el Athletic Club pagó en su momento un montante de 12 millones de euros a Osasuna. También viene apretando por debajo, aunque no está claro que vaya a continuar en el primer equipo, el lateral francés Johaneko. Con gran profundidad y habiendo contado con minutos en la pretemporada del Athletic Club, encaja a la perfección en lo que Edin Terzic pide contando además con un físico portentoso.

El mercado de fichajes de Andoni Gorosabel y el Athletic Club

En esta situación, a final de julio y principios de agosto, desde ESTADIO Deportivo nos hicimos eco de las opciones que tenía Andoni Gorosabel para salir del Athletic Club. Estas estaban en Primera división y es que tanto el Valencia de Corberán como Osasuna de Luis Miguel Ramis habían pensado en Gorosabel como una de las opciones para su banda diestra. Además, según se ha apuntado desde el diario AS, el Racing de Santander de José Alberto también tendría a Andoni Gorosabel entre los candidatos al lateral derecho. En El Sardinero ya está un viejo conocido del Athletic Club como el guardameta Agirrezabala, que dejó San Mamés hace escasos días.

El Athletic Club además, como suele ser habitual, ha dado salida a un nutrido grupo de futbolistas que no cuentan para Edin Terzic o con los que se busca que tengan más minutos para seguir formándose lejos de Lezama. El club vasco ha cedido a Ibai Sanz (Cádiz) y Eder García (Córdoba). Además, ha traspasado a Ibon Sánchez (Cádiz), Unai Gómez (Udinese), Aimar Duñabeitia (Sporting de Gijón), Izeta (Cádiz), Iker Varela (Ibiza como agente libre), Mikel Vesga (Almería como agente libre) y Julen Agirrezabala (Racing de Santander).

El siguiente en esa lista podría ser Andoni Gorosabel aunque el mercado de fichajes está muy parado a nivel nacional por los ajustados presupuestos a excepción de equipos como Real Madrid o Barcelona. Por lo tanto, la resolución del próximo destino de Andoni Gorosabel podría estar en el final del mercado de fichajes que está fijado para el próximo 1 de septiembre. Equipos como los anteriormente citados Osasuna o Valencia, podrían afrontar su llegada si el Athletic Club hace una rebaja con su precio de salida.

El Athletic Club ya piensa en el debut en Liga ante el Sevilla

Entre tanto, el Athletic Club, con la pretemporada ya liquidada, ya tiene puesta sus miras en el debut liguero del próximo 22 de agosto ante el Sevilla en San Mamés. Los leones se medirán a un Sevilla que este pasado sábado no tiró la toalla ante el Rayo Vallecano y a pesar de jugar con 10, terminó remontando el duelo con dos goles que llegaron desde el punto de penalti.

Curiosamente el estreno liguero del Athletic Club el pasado curso también fue ante el Sevilla y terminó con triunfo de los de Ernesto Valverde por 3-2. En esta ocasión este duelo corresponde a la jornada dos de LaLiga pero la incorporación de los internacionales ha trastocado el comienzo de la temporada oficial para los leones.