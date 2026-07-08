Laporte, jugador de la selección española y del Athletic Club: "He tomado decisiones muy fuertes"

El central, un fijo en el sistema de Luis de la Fuente e importante para Ernesto Valverde el pasado curso en el cuadro vasco, se sinceró en una entrevista para la agencia EFE en la que también valoró el nivel de Cubarsí como compañero en la zaga y la complejidad de la posición de portero

Laporte es uno de los futbolistas fijos para Luis de la Fuente en la selección española. Lo fue en la Eurocopa de 2024 y lo está siendo en el presente Mundial. Después de cinco encuentros de España en el presente Mundial, Laporte, a excepción del choque ante Austria donde fue sustituido poco antes del final del choque, el central de la selección española y del Athletic Club, lo ha jugado todo. Laporte se sinceró en una entrevista para la agencia EFE sobre su papel en la selección española, las decisiones que ha tomado años atrás, el nivel de Cubarsí y la posición del portero.

Las decisiones de Laporte que no le bajan de la titularidad de la selección española

Laporte firmó por Al Nassr cuando vio que no contaba con minutos suficientes en el Manchester City y posteriormente fichó por el Athletic Club. El central habló de decisiones muy fuertes que no habían sido lo que la gente había elegido: "No, simplemente que no es lo que la gente habría elegido. Yo salí de mi zona de confort con 11 años y desde entonces he tomado decisiones muy fuertes que pocos lo han entendido. Yo siempre he ido a la inversa de lo que todo el mundo pensaba. Y cuando vas a la inversa y no es lo que quiere la gente creas una especie de ‘hate’ o deseo de no ver el éxito en esa persona".

El jugador del Athletic Club y de la selección española habló de que ahora los llamados 'haters' no le afectan tanto y sabe convivir con ello: "Cuando era joven me importaba, sobre todo porque es nuevo para el entorno y la familia. Y hablas todo el rato de lo mismo, de ti, no sabes si vas a poder vivir de ello… es una situación complicada. Ahí estaba un poco más jodido, por así decirlo. Pero ha ido todo bien hasta ahora, estoy feliz y ojalá hayan muchos años más".

La conexión de Laporte con los más jóvenes

Laporte es uno de los jugadores más veteranos de la selección española pero eso, según apunta el propio protagonista, no le impide conectar con los más jóvenes y que además le hagan caso cuando les corrige: "Tiene una virtud importante, que no todo el mundo lo acepta. Yo tengo ese rol de mandar y aconsejar y ellos aceptan las correcciones, lo que se les dice para mejorar. Eso lo valoro muchísimo. Dentro del campo no lo tiene todo el mundo, ellos sí y está funcionando", afirmó. Sobre su compañero en la zaga, el joven Cubarsí, apostó Laporte por aconsejarle cuando no ve una salida clara de balón o en la forma de realizar ciertos movimientos: "Yo intento dar lo mejor de mí y aconsejarle a nivel de posición, cuando apartar, cuando salir, cuando no ve la línea de pase le intento dar una solución".

Laporte junto a Cubarsí en un entrenamiento con la selección española

Las diferencias entre el portero y la posición de Laporte

Laporte barrió para casa al hablar de la complejidad que tiene la posición de central, elevándola incluso por encima de la del portero: "La de portero puede ser puntual, que no llegue a un balón o tener la sensación de poder hacer más. La posición de portero es mega difícil, la gente no es consciente de lo difícil que es porque tienen que adivinar, anticipar… es muy complicado pero no creo que sea la posición de más riesgo. La posición de central es donde más se pueden ver los errores. Siempre puedes hacer algo más. Haberte movido antes, más tarde, entrar más duro, saber cuándo hacer la falta y cuando no, soltar el pie dentro del área y ahora con el VAR que se mira todo… Son muchas cosas y el defensa se ve más perjudicado que el portero, pero en la imagen salimos los dos igual".

Por último, sobre Bélgica, Laporte apostó por no fiarse de la selección belga: "Estamos contentos de habernos clasificado y de estar donde estamos hoy. No hay que fiarse de Bélgica. Es un partido complicado, como lo son unos cuartos, unas semifinales o una final. Tenemos que ir paso a paso. Sabemos lo que tenemos que hacer. Les conocemos de otros partidos que hemos jugado contra ellos, así que tenemos que estar concentrados e intentar ganar este partido".