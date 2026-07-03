El plan de Edin Terzic con Nico Williams, Laporte, Unai Simón e Iñaki Williams

El nuevo entrenador del Athletic Club no pierde de vista a lo que están realizando sus jugadores en el Mundial 2026. El alemán no va a forzar a ninguno de sus pupilos a los cuales les va a dar unas vacaciones necesarias para que puedan desconectar y no llegar sobrecargados al comienzo de la siguiente temporada

El Athletic Club tiene el comienzo de la pretemporada a la vuelta de la esquina, concretamente el primer entrenamiento se realiza el día 8 de julio y los reconocimientos médicos se llevan a acabo los días 6 y 7 de este mismo mes, en la que no estarán seguro sus cuatro mundialistas: Nico Williams, Unai Simón, Aymeric Laporte e Iñaki Williams. Unos futbolistas que tendrán su tiempo de vacaciones necesario tal y como ha decidido Edin Terzic, el nuevo entrenador del equipo rojiblanco.

Edin Terzic le va a conceder tres semanas de vacaciones a Nico Williams, Unai Simón, Aymeric Laporte e Iñaki Williams

El Athletic Club se va a poner en marcha en escasos días con cuatro ausencias sonadas por culpa de la disputa del Mundial 2026. Nico Williams, Unai Simón, Aymeric Laporte e Iñaki Williams retrasarán su incorporación a la pretemporada del Athletic Club ya que no van a comenzar a entrenar hasta tres semanas después de que terminen sus respectivas participaciones en la Copa del Mundo, ya sea con España o con Ghana, según informa Marca.

Esta decisión ha sido tomada por Edin Terzic con el objetivo que Nico Williams, Unai Simón, Aymeric Laporte e Iñaki Williams descansen como se merecen y lleguen con las máximas energías posibles de cara a la próxima temporada en la cual el Athletic Club se ha marcado como objetivo el lograr la clasificación para disputar competición europea de nuevo.

Esto quiere decir que ya es seguro que ninguno de estos cuatro futbolistas del Athletic Club se van a incorporar en este mes de julio, esperándose a todos ellos a comienzos de agosto. Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte, que están jugando el Mundial 2026 con España ya están en octavos de final y no juegan hasta el lunes que viene. Por su parte, Iñaki Williams está concentrado con Ghana quien tendrá que eliminar a Colombia para seguir adelante en el torneo.

Así pues lo normal va a ser que los jugadores del Athletic Club no se incorporen al equipo hasta unos días antes del comienzo de la temporada, la cual está fijada para el fin de semana de 14, 15 y 16 de agosto. Con todo, en caso de que los jugadores del Athletic Club lleguen a las eliminatorias finales del Mundial 2026, el equipo que entrena Edin Terzic no debutará ese fin de semana ya que LaLiga ha estimado oportuno que los equipos que tengan mundialistas que lleguen a semifinales puedan aplazar los encuentros que tengan que disputar en la jornada 1.

En este caso, el Athletic Club cuenta con muchas posibilidades de que se partido inaugural en LaLiga 2026/2027 pueda ser retrasado. Todo dependerá, principalmente, del desempeño de España en donde Unai Simón y Aymeric Laporte son titulares indiscutibles y en donde si Nico Williams no está jugando más o siendo de la partida inicial es por culpa de sus recurrentes problemas físicos los cuales no le están dejando tener toda la importancia que él querría en el equipo entrenado por Luis de la Fuente.