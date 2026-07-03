Australia - Egipto, en directo el partido de dieciseisavos del Mundial 2026 en vivo online

¡Ya estamos en directo! Australia y Egipto se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un partido donde se juegan su puesto a octavos. Sigue en ESTADIO Deportivo la previa, el minuto a minuto, los goles, las mejores jugadas, la crónica y todas las reacciones del encuentro

Hoy os acompañamos desde las 18:00 con la mejor previa del Australia - Egipto , que no comenzará hasta las 21:00 . Quédate porque alizaremos todas las claves del partido. ¡Arrancamos!

Egipto llega a este encuentro tras hacer historia en el Mundial al lograr, por primera vez desde su debut en Italia 1934, una victoria en la competición. El triunfo 3-1 frente a Nueva Zelanda permitió a los Faraones sellar su clasificación para los dieciseisavos de final. No obstante, la gran preocupación del combinado egipcio sigue siendo Mohamed Salah. El capitán arrastra unas molestias musculares desde el partido ante Irán y, aunque ya ha vuelto a entrenarse con el grupo, su presencia en el once inicial continúa en duda.

Hoy viernes 3 de julio Australia juega su primer partido eliminatorio del Mundial 2026. El conjunto de Tony Popovic tiene por delante una oportunidad histórica para seguir haciendo historia después de una fase de grupos en la que logró clasificarse dejando buenas sensaciones. Enfrente estará Egipto, una selección que también llega con el objetivo de seguir soñando y dar un paso más hacia las siguientes fases decisivas.

Los egipcios alcanzaron los dieciseisavos de final después de hacer una muy buena fase de grupos quedando segundos empatando a puntos con el primer puesto. Sin embargo, es un encuentro a vida o muerte donde cualquier detalle puede marcar la diferencia y donde su 'estrella' Mohamed Salah llega con molestias física. Ningún equipo puede permitirse margen de error.

Los 'Socceroos' tratarán de imponer su fortaleza física, su intensidad y el orden táctico que les ha permitido competir de tú a tú con rivales de mayor entidad. Egipto confiará en la calidad de sus futbolistas más determinantes como Mohamed Salah, y en su capacidad para aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe para sorprender a la selección oceánica.

El ganador de esta fase logrará el billete de vuelo para los octavos de final del Mundial 2026, donde continuará su camino hacia la lucha por el título. Se enfrentaría el ganador contra Argentina o Cabo Verde. Con enfoque en ser el principal protagonista, se espera un partido muy disputado entre dos selecciones.

Horario y dónde ver en TV y online el Australia - Egipto de hoy en el Mundial 2026

El partido entre Australia y Egipto, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se juega hoy viernes 3 de julio a las 20:00. El encuentro podrá seguirse en televisión a través de los operadores con derechos de retransmisión del Mundial 2026. En ESTADIO Deportivo podrás seguir desde la previa toda la información del encuentro, el minuto a minuto en directo, la crónica del partido, las reacciones de los protagonistas y todas las noticias que deje este duelo.

Alineaciones de Australia y Egipto para los dieciseisavos del Mundial

Australia: BEACH; CIRCATI, BOS, BEHICH, SOUTTAR, HERRINGTON; METCALFE, ONEILL, IRVINE; IRANKUNDA, VOLPATO

Egipto: SHOUBIR; IBRAHIM, HANY, RABIA, HAFEZ; ASHOUR, ZICO, FATHY, ATTIA; SALAH, MARMOUSH