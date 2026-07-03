Ancelotti: "Estoy 100% seguro de que no soy un genio, pero al mismo tiempo 100% seguro de que no soy tonto"

El seleccionador de Brasil habló en una entrevista sobre lo que supone dirigir en un Mundial, tener a Neymar en el banquillo o formar un grupo para llegar al éxito con la pentacampeona del mundo

Carlo Ancelotti ha sabido reconducir el camino de Brasil en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras un dubitativo estreno frente a Marruecos. Tocando las piezas justas y necesarios, el técnico italiano logró vencer y golear a Haití y Escocia y remontar un duro partido ante Japón en dieciseisavos. Ahora espera la Noruega de Haaland pero el seleccionador de la pentacampeona del mundo, más allá de buscar astros como lo pueden ser Cristiano Ronaldo en Portugal o Leo Messi en Argentina, quiere "jugadores de alto nivel".

Así lo ha dejado claro en una extensa entrevista en el diario brasileño Folha de Sao Paulo, donde se muestra tan sincero como siempre. "Los aficionados necesitan de un 'crack'. Pero aquí, en la selección, nosotros no necesitamos un 'crack'. Necesitamos jugadores de alto nivel que puedan contribuir al equipo", expresó el técnico italiano de 67 años que asumió la Canarinha en mayo de 2025.

Para el seleccionador, el éxito de los equipos en los momentos decisivos de los torneos no puede depender de un golpe de genialidad de su mejor jugador, sino de un trabajo previo en el que se ha hecho un trabajo grupal y la consolidación de un bloque.

A lo largo de su carrera profesional, Carlo Ancelotti suma más de 1.400 partidos, siendo solamente superado por Sir Alex Ferguson, que superó antes de retirarse los 2.000 encuentros oficiales. Por esta razón, el italiano ironizó con que el único que podría hacerle alguna sugerencia sería el histórico técnico escocés aunque en tono de broma recalcó que "obviamente" acepta consejos de todo el mundo.

"No sé si entiendo o no de fútbol. Pero nadie puede juzgar si entiendo o no. La única verdad es que yo ya preparé más de 1.400 partidos. Puede no ser suficiente para entender de fútbol, pero es una buena experiencia. Estoy 100% seguro de que no soy un genio, pero al mismo tiempo estoy 100% seguro de que no soy tonto", exclamó.

Los peligros de Noruega, su próximo rival

Bajo esa premisa de conformar un grupo sólido y unido, Brasil se prepara para medir fuerzas contra Noruega este domingo por los octavos de final del Mundial. Ancelotti dijo de los nórdicos que es un equipo muybien "organizado" a nivel defensivo y con un cuerpo técnico "experimentado".

Además, destacó su peligrosidad en las jugadas de pelota parada y la calidad de Erling Haaland, al que calificó como "uno de los mejores jugadores del mundo" tras haberlo enfrentado en dos oportunidades como entrenador, cuando dirigía al Real Madrid y el Nápoles.

Sin embargo, el italiano dejó claro que no llevarán ningún plan individual enfocado al delantero del Manchester City, quien además no padecerá la marca de un jugador específico, sino que la defensa del área brasileña será un trabajo "colectivo".

El papel de Neymar en un rol secundario

Otro de los temas que trató Ancelotti fue el de Neymar. El brasileño viajó al Mundial lesionado y se perdió los dos primeros partidos de fase de grupos, pero el entrenador confirmó que ya se encuentra físicamente apto para disputar los 90 minutos si las necesidades del partido así lo requieren. Ancelotti reconoció que el jugador no está conforme con ser suplente pero destacó su "humildad" y el respeto que mantiene hacia las decisiones del cuerpo técnico.

"Neymar es muy respetuoso, amable y querido por sus compañeros. Es un carácter muy importante para el equipo porque tiene calidad", manifestó el técnico, quien además aclaró que el jugador de 34 años entrará a la cancha cuando él considere que "el equipo lo necesita".

Debutante en entrenar selecciones, Ancelotti confesó que la presión que sienten los jugadores de vestir la camiseta pentacampeona del mundo es "diferente" de la presión que sienten otros equipos nacionales y que Brasil "forma jugadores con un talento extraordinario".

"El talento se forma con la genética, con la estructura, con la cultura y la tradición de un país. El talento, hace 30 años, era suficiente para ganar. Hoy, solo eso no es suficiente. Es necesario apoyar, ayudar al talento con profesionalismo, conocimiento, aspecto físico, seriedad y carácter", expresó.