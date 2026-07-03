Australia - Egipto: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Australia y Egipto se medirán este viernes a partir de las 20:00 horas (hora peninsular española) en el ATT Stadium de Arlington, Texas. Es uno de los duelos de dieciseisavos de final más igualados

Australia y Egipto vivirán uno de los partidos más igualados sobre el papel en todos los dieciseisavos del Mundial 2026. Los Socceroos se medirán ante los Faraones este viernes a partir de las 20:00 horas (hora peninsular española). Australia y Egipto se enfrentan en un choque que llega después de que ambas selecciones hayan finalizado la fase de grupos en segunda posición de sus respectivos cuadros.

Australia, en el grupo de una de las anfitrionas, Estados Unidos, fue de más a menos podríamos decir. Australia venció en el duelo inaugural a Turquía, uno de los combinados que estaba llamado a liderar el grupo D pero que finalmente terminó convirtiéndose en una decepción. Ante la Estados Unidos de Pochettino, Australia no pudo superar el juego norteamericano y cayó por 2-0. El último punto de los cuatro que consiguió Australia fue ante Paraguay en un duelo que de haberlo perdido le habría llevado a la tercera plaza y a un emparejamiento diferente en dieciseisavos de final.

Egipto por su parte, con Salah como principal figura, terminó segunda en el grupo G por detrás de Belgica. Este grupo estuvo muy igualado hasta la última jornada y los Faraones desaprovecharon una gran oportunidad de terminar primeros ya que empataron ante Irán en la última fecha y pusieron en bandeja a Bélgica el liderato. Los belgas vencieron a Nueva Zelanda por 1-5 y por lo tanto superaron a Egipto en la clasificación por la mejor diferencia de goles.

Australia - Egipto: horario y dónde ver en tv hoy el partido de dieciseisavos del Mundial

El encuentro entre Australia y Egipto dará comienzo a partir de las 20:00 horas de este viernes 3 de julio en horario peninsular español. El choque se disputará en el ATT Stadium de Arlington, Texas. El partido se podrá seguir en televisión a través de DAZN y Movistar Plus+. Además en ESTADIO Deportivo podrá seguir en directo y online el duelo entre Australia y Egipto desde dos horas antes de que empiece el mismo. Una vez que empiece a rozar la pelota, podrá leer el minuto a minuto, la crónica del duelo y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Alineación posible de Australia hoy en el Mundial 2026

Las principales dudas para Australia en el once titular vienen en la disposición sobre el terreno de juego de alguno de sus jugadores como Irankunda. Además otros como O'Neill podrían estar jugándose la titularidad en el futuro con Australia.

Once probable de Australia: Beach; Behich, Circati, Souttar, Herrington, Jordan Bos; Metcalife, Okon, O’neill, Irankunda; Touré.

Alineación posible de Egipto hoy en el Mundial 2026

La inclusión de Salah en el once titular es la principal duda de Egipto después de que el jugador tuviese ciertas molestias ante Irán en la fase de grupos. Lashenn será baja por sanción.

Once probable de Egipto: Shobeir; Hany, Rami Rabia, Ibrahim, Fatouh; Attia, Saber; Zizo, Salah, Ashour; Marmoush.