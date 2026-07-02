Oportunidad para el Betis de hacer caja con el traspaso de Juan Cruz

Frustrada esta posibilidad hace un año, el Betis está pendiente de recibir un pellizco económico por la venta que se está cociendo del extremo ante el vivo interés del Rayo Vallecano

Tras cerrarse el traspaso de Sergi Altimira al Sporting Clube por un fijo de 18,5 millones más dos en variables y con la venta de Nelson Deossa en trámite, en La Palmera están pendientes también de otras fuentes de ingresos en este mercado por los porcentajes de una futura transacción que se reservó en operaciones pasadas.

De esa forma, en esta ventana se presenta la posibilidad de nuevo de hacer caja con Juan Cruz, extremo del Leganés que ya dejó en las arcas verdiblancas un millón de euros el verano de 2024 una vez que los pepineros consiguieron el ascenso, condición para activar la obligación de compra pactada en la cesión en el mercado anterior.

El Betis se reservó un 40% del pase de Juan Cruz

Al margen de la cantidad económica por el hispano-argentino, el Betis ser reservó una consideración porción del pastel de cara al futuro, más concretamente un 40% a tenor de la proyección del futobilista, ahora con 26 años.

El Betis ya estuvo cerca de obtener rédito el verano pasado, cuando Cruz despertaba interés tras el descenso del Leganés y la rebaja de su cláusula a diez millones de euros, si bien, finalmente, el extremo permaneció en Butarque y los heliopolitanos se quedaron sin regalo

Sin embargo, Cruz no ha perdido el cartel pese a la discreta campaña pepinera en LaLiga Hypermotion y tiene pretendientes para devolverlo a Primera y, entre ellos destaca, el mismo candidato que hace un año, el Rayo Vallecano.

El Rayo, bien posicionado para su fichaje

De ese modo, el club franjirrojo se ha posicionado nuevamente para reclutar a Juan Cruz y ya habría iniciado los contactos para su fichaje con términos diferentes a los del verano anterior, cuando el precio de salida rondaba los cinco millones.

El extremo ha perdido valor de forma considerable tal y como recoge Transfermakt, pues en un año su tasación ha bajado de cinco millones a 1,8 kilos, por lo que el montante de la operación será de menor cuantía, entre uno y dos millones, que la considerada en la ventana veraniega de 2025. En cualquier caso, al poseer un elevado porcentaje, el Betis se llevaría un pellizco aunque se venda a un precio bajo.

El Betis, también pendiente del Rayo por Nobel Mendy

El Rayo Vallecano también es protagonista en otro posible ingreso extra de los hispalenses, tanto en cuanto, como recogió el miércoles ESTADIO Deportivo, está atento al futuro inmediato de Nobel Mendy.

Y es que, después de confirmarse oficialmente la ejecución de la opción de compra del senegalés por 3,5 millones más variables, el Betis podría rentabilizar casi de inmediato el 20% que se guardó de su pase ante el interés que despierta en el Stuttgart, el Celtic y el Eintracht. El Rayo ve la opción de obtener una plusvalía en muy poco tiempo y baraja su venta si llega una oferta. El Eintracht ya ha iniciado los contactos y podría lanzar una primera oferta en breve. El Betis rascaría un nuevo ingreso por el central, por el que pagó al Paris FC solo 900.000 euros.