Dinero extra a la vista del Betis por las negociaciones del Rayo para vender a Nobel Mendy

Tras la ejecución de la opción compra por parte del Rayo, el Betis podría rentabilizar este mismo verano el porcentaje que se reservó de una futura venta ante los movimientos para un segundo traspaso

Los ingresos del Betis por el traspaso oficial de Nobel Mendy al Rayo Vallecano podrían incrementar en este mercado ante la alta posibilidad de que el club rayista lo venda de forma inmediata para hacer caja ante el interés que despierta en el mercado.

Cabe recordar que a principios de junio se anunció la ejecución de la opción de compra pactada en verano por parte del Rayo, fijada en alrededor de 3,5 millones de euros más dos en variables por el 80% del pase del futbolista, por lo que los verdiblancos disponen del 20% de una futura venta que apunta a producirse este mismo verano.

Tres clubes interesados en Mendy y movimientos del Stuttgart

Esta redacción ya apuntó cuando se oficializó la transacción que el Rayo barajaba la vía de hacer negocio con el senegalés a tenor de que varios clubes le tienen en agenda y están dispuestos a hacer un esfuerzo para consumar su fichaje, y lo cierto es que esta posibilidad ha tomado cuerpo ante el deseo de Stuttgart, Celtic y Eintracht de fichar al zaguero, según el periodista Matteo Moretto.

Interés que ya se habría traducido en conversaciones en el caso del club alemán, pues Mundo Betis apunta que e Eintracht ya ha movido ficha para reforzar el centro de la zaga con Mendy.

El Rayo, que afrontó la opción de compra con dos escenarios abiertos, el deportivo y el económico, ve con buenos ojos obtener una plusvalía casi inmediata si llega una oferta por la que realmente le merezca la pena deshacerse de un flamante fichaje después de haber rendido a un buen nivel durante su cesión el curso pasado.

El Rayo siempre contempló la opción de comprarlo para venderlo

Cabe recordar que el préstamo incluía la obligación de compra por parte del Rayo en el caso de que disputara un mínimo de 45 minutos en 25 partidos oficiales, si bien Mendy se quedó con un total de 24 partidos en dichas condiciones, pues necesitaba acumular ese mínimo de minutos en la final de la Conference League contra el Crystal Palace, e ingresó en el campo en la segunda parte para disfrutar únicamente de 27.

No obstante, David Cobeño, director deportivo rayista, ya había avisado antes de la final de la intención de comprarlo. "Él tenía una cláusula obligatoria por partidos y otra opcional para el club. Estamos encantados con su rendimiento. Nuestra idea es comprarlo y que sea una pieza fundamental para el futuro. Es su primer año como profesional al cien por cien y demostrando un nivel muy alto, con ciertos despistes en algunos partidos, aunque es normal en los chicos", señaló Cobeño, que, por entonces, esgrimió el motivo deportivo aunque ya se planteaban el otro camino si le permitía engrosar sensiblemente sus cuentas.

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