Mazazo para Brasil: Carlo Ancelotti pierde a Lucas Paquetá para lo que resta de Mundial

El centrocampista de la Canarinha apunta a perderse prácticamente lo que resta del Mundial 2026 debido a una lesión, justo cuando Brasil se enfrenta a Noruega para pelear por los cuartos de final y siendo una baja significativa en los planes de Carlo Ancelotti

La selección de Brasil es una de las candidatas para pelear por este Mundial 2026, con una convocatoria muy potente que ha elaborado Carlo Ancelotti. Sin embargo, el técnico italiano sufre un nuevo contratiempo en su camino hacia el título ya que ahora dice prácticamente adiós a Lucas Paquetá, que tras las pruebas médicas realizadas se ha diagnosticado que lo más probable es que se pierda todo lo que queda de mundial, un golpe importante para la 'Canarinha'.

El seleccionador de Brasil ha apostado por Lucas Paquetá como uno de los jugadores 'intocables' del equipo en los partidos que ya llevan celebrados, clasificados para octavos después de derrotar a Japón. Sin embargo, ahora pierden a Paquetá para lo que queda de competición, y lo hacen poco antes de enfrentarse a Noruega, un país muy fuerte en esta edición, para buscar una plaza en los cuartos de final.

Lucas Paquetá, prácticamente descartado para el resto de Mundial con Brasil

El centrocampista brasileño sufrió un golpe en el partido contra Japón y ha derivado en una lesión muscular en la región posterior del muslo, tras las pruebas médicas realizadas. Por ello, está prácticamente descartado para lo que resta de mundial, que básicamente son todas las fases eliminatorias y partidos clave. Por ello, Brasil sufre una baja muy sensible en el camino al título.

El jugador del Flamengo ya está en tratamiento intensivo para acelerar su recuperación, pero está totalmente descartado para el partido contra Noruega y también para unos hipotéticos cuartos de final, si consiguen derrotar a los vikingos. Tampoco llegaría en forma para una supuesta semifinal, que sería forzar demasiado y sin garantías de buenos resultados.

Las alternativas de Carlo Ancelotti para cubrir la baja de Paquetá con Brasil en el Mundial 2026

La baja de Paquetá supone un golpe importante para Brasil, especialmente porque se ha convertido en uno de los jugadores 'intocables' de Ancelotti en el once. Pero ahora, y ante partidos muy complicados, el técnico italiano tiene que tomar decisiones para suplir su baja. Las opciones más factibles la tiene dentro de su convocatoria.

Coge fuerza la opción de Danilo Santos, jugador del Botafogo, y también la irrupción de Gabriel Martinelli, el extremo del Arsenal que le dio la victoria contra Japón y al que deberá probar en el centro del campo. También podría cambiar su modelo de juego y apostar por Endrick, lanzándose más al ataque con cuatro delanteros. Igualmente tiene como opción a Neymar, aunque las lesiones también están complicando su titularidad con la 'Seleção'.