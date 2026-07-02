Álex Fernández: "España debe ser fiel a su estilo para llegar lejos"

Álex Fernández, ex capitán del Cádiz CF, analiza en una entrevista para ESTADIO Deportivo el camino de España en el Mundial, convencido de que la ‘Roja’ es candidata al titulo si no pierde su identidad. El centrocampista también repasa las grandes favoritas, defiende el papel de las estrellas como Messi y Cristiano…

Álex Fernández, uno de los futbolistas más conocidos del Cádiz CF y excapitán del conjunto amarillo, analiza la actualidad del Mundial 2026 en una entrevista con ESTADIO Deportivo. Con la experiencia de quien conoce el fútbol desde dentro, el centrocampista se muestra convencido de que España puede pelear por el título sin renunciar a su identidad. Además, reflexiona sobre el peso de las grandes 'estrellas', a las que considera un apoyo dentro del equipo en el que todos son importantes, repasa a las selecciones favoritas, opina sobre las sorpresas que está dejando el torneo y aborda algunos de los debates más comentados de esta edición, como las pausas de hidratación, el nuevo formato del Mundial o incluso las criticas a Messi o Cristiano Ronaldo.

- ¿Cómo está viendo España en estos primeros partidos?

- La veo bien, con margen de mejora. Creo que a muchas selecciones grandes les está pasando. Sin ir más lejos, Alemania que quedó eliminada. Pero bueno, tiene grandísimos futbolistas, un estilo de juego propio y puede llegar muy lejos si están bien, por supuesto.

- ¿Cree que España puede perfectamente proclamarse campeona y levantar esa copa?

- Sí, sin duda. España es una gran potencia a nivel de fútbol mundial y estará entre las tres o cuatro favoritas, seguro.

- Como futbolista, también analizará cómo está jugando España y cómo están jugando las diferentes selecciones. ¿Qué cree que está haciendo España este año con respecto a otros años?

- Creo que España lo bueno que tiene estos últimos años es que tiene un estilo de juego propio. No lo cambia a pesar del rival, incluso lo ha ido mejorando. De hecho, por eso fuimos campeones de Europa, de la Nations League. Pero es verdad que cada partido es muy complicado en un Mundial. Los rivales también juegan, tienen grandísimos futbolistas, entrenadores increíbles. Pero creo que España tiene que ser fiel a sí misma, a su estilo, lo que nos ha llevado tan lejos estos últimos años en las categorías inferiores y en el primer equipo. Y bueno, yo creo que si siguen eso y se les da esa pizquita de suerte en los partidos del Mundial, llegarán lejos.

- Si tuviera que elegir tres selecciones favoritas para ganar el Mundial en este momento, ¿cuáles serían?

- Me quedaría con España, por supuesto. Argentina, creo que sobre todo por la idea que tienen. Juegan todos a una, saben perfectamente lo que hacen cuando salen al césped. Y Francia, creo que Francia está jugando muy bien. También llevan muchos años ese grupo junto. Creo que son las tres grandes favoritas para el Mundial.

- Se ha criticado mucho a España porque se dice que depende demasiado de Lamine Yamal y de Nico Williams. También se dice de Argentina que depende mucho de Messi. ¿Qué opinión tiene sobre eso?

- Evidentemente son jugadores referentes mundiales. En cualquier equipo serían titulares, serían importantes, marcarían la diferencia. Pero si quitases esos futbolistas tienes otros increíbles que juegan en los mejores clubes de Europa o del mundo, que están en la selección por méritos propios. Y bueno, algún día se tendrá que acabar esa etapa de Messi, Cristiano, Neymar, que cada vez parece que está más cerca. Tendrán que venir nuevos cracks. Y es lo que tienen las selecciones, que reúnen a los mejores y no creo que haya una dependencia. Pero sí son muy importantes para sus selecciones, por supuesto.

- ¿Y cómo está viendo a Cristiano Ronaldo? Ha recibido muchas críticas por sus primeros partidos y por algunos errores que ha cometido.

- Bueno, creo que ese tipo de futbolistas, Messi, Cristiano, Neymar, que te lo he mencionado antes, creo que siempre están en el foco de la crítica. Es lo más normal, porque son los mejores o han sido los mejores, pero no se les puede criticar por criticar. Creo que han sido referentes mundiales durante los últimos 20 años y criticar a un futbolista así no tiene ningún sentido. Tú puedes decir que ha estado bien, ha estado mal, pero criticarle o decirle que está acabado, que ya no rinde... Estamos hablando de futbolistas que no han estado tres o cuatro años al mejor nivel, son 20 años y siguen compitiendo. Messi lleva seis goles, si no me equivoco, en el Mundial; Cristiano el otro día metió dos, su selección está clasificada. Es decir, creo que seríamos muy torpes si criticamos a futbolistas así.

- ¿Cómo está viviendo el Mundial desde fuera?

- Intenta uno relajarse y ver los partidos, pero al final analiza muchas cosas, porque es a lo que te dedicas. Pero es bonito, porque ves selecciones pequeñas que pasan, selecciones grandes que caen, gente que tiene mucha ilusión por dar un golpe encima de la mesa y hacer algo importante. Por ejemplo, lo de ayer de Paraguay creo que a nivel de fútbol mundial viene muy bien, que selecciones más pequeñas hagan frente a las que pueden ser favoritas. Es muy atractivo el Mundial. Por ejemplo, Cabo Verde, la sorpresa también. Cabo Verde se ha clasificado por primera vez en su historia, empató con España, empató con Uruguay. Está clasificado, ha jugado ahora contra Argentina. ¿Por qué no puede dar la sorpresa? Esto es fútbol, once contra once y que gane el mejor.

- También se ha hablado mucho de las pausas de hidratación y han sido objeto de críticas. Como futbolista, ¿cómo las ve? ¿Le parecen una buena medida?

- A mí como futbolista no me afecta. Es decir, si lo quitasen me parecería bien y si sigue también me parece bien. Pero es verdad que quizás en partidos como el Mundial, que te juegas todo a un partido, unos octavos o unos dieciseisavos, cambia dinámicas. Es un poco injusto porque al que está en una mala dinámica en ese momento le viene bien y al que está bien le viene mal. Aunque también puede pasar lo contrario en la segunda parte. Hablar después es fácil, pero en el momento a uno le viene mal y a otro bien. Entonces, que decida quien tenga que decidir. Creo que la pausa de hidratación es para los dos equipos y que cada uno la aproveche como le venga mejor.

- ¿Pero a nivel personal le parece bien que exista por un tema de salud?

- Sí.

- ¿Y luego se utiliza también para cuestiones tácticas?

- Bueno, creo que es normal que aproveches una pausa para hablar con tus jugadores y corregir ciertas cosas. Pero es verdad que la FIFA lo hace por un tema de salud. Entonces, si no lo tuviésemos nos quejaríamos de que no existiera. Así que hay que aprovecharla, hidratarse bien y sacarle el máximo partido.

- Este Mundial es diferente a otros. ¿Cómo lo está viendo? ¿Cree que se está aprovechando la oportunidad o considera que hay aspectos que deberían mejorar? Se ha criticado también que hay partidos de un nivel más bajo y que pueden resultar 'aburridos'.

- Yo lo veo bien. Creo que se pueden mejorar cosas. Todos los Mundiales o todos los torneos se pueden mejorar. A mí personalmente el tema de los horarios no me gusta mucho porque tienes que trasnochar para ver algún partido importante. Pero es un Mundial. Al final participan selecciones de todo el mundo, con horarios diferentes. Creo que es imposible ser justo con todas las naciones y con todos los continentes. Entonces, creo que es un torneo para disfrutar durante un mes de la manera que sea posible. Y bueno, cosas que mejorar seguro, sin duda. Creo que en todos los Mundiales siempre tenemos quejas de algo. Intentan mejorarlo, pero siempre habrá aspectos que se puedan hacer mejor.