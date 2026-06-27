Cabo Verde obra el milagro en el Mundial y Argentina se guarda a Messi antes del cruce

La debutante selección africana jugará los dieciseisavos del Mundial 2026 ante la vigente campeona, mientras Scaloni dosifica a su gran estrella frente a Jordania en el último partido del Grupo J

Cabo Verde ya tiene premio para su hazaña en el Mundial 2026: un cruce contra Argentina en los dieciseisavos de final. La selección africana, debutante en una Copa del Mundo, terminó segunda del Grupo H sin ganar un partido, pero también sin perderlo.

Al otro lado aparece la campeona del mundo. Argentina llega clasificada, con el primer puesto de su grupo encarrilado y con Lionel Scaloni dispuesto a guardar a Leo Messi ante Jordania para protegerlo antes de las eliminatorias.

Cabo Verde convierte tres empates en una clasificación histórica

El Mundial de 48 selecciones ha abierto una puerta nueva y Cabo Verde la ha atravesado con una mezcla de resistencia, orden y fe competitiva. El equipo dirigido por Bubista empató sus tres partidos de la fase de grupos y aun así logró meterse entre los 32 mejores del torneo.

Su camino tuvo mucho más mérito del que puede sugerir la tabla. Empató 0-0 con España en el debut, firmó un 2-2 ante Uruguay y cerró la primera fase con otro 0-0 frente a Arabia Saudí. Tres puntos, tres empates y una clasificación que ya forma parte de la historia del fútbol africano.

España acabó primera del Grupo H con siete puntos. Cabo Verde fue segunda con tres. Uruguay y Arabia Saudí se marcharon eliminadas con dos. El dato resume la rareza y la belleza de la gesta: una selección que no ganó ningún encuentro dejó fuera a dos países con más tradición, más nombre y más presión.

El país 67 del ranking FIFA que desafía al campeón

La dimensión del logro crece cuando se mira el contexto. Cabo Verde aparece en el puesto 67 del ranking FIFA, con una población en 524.877 habitantes en 2024. No es una potencia dormida. Es un país pequeño, con una selección construida desde la diáspora, la disciplina y la convicción.

Cabo Verde ha competido desde la portería de Vozinha, la solidez del bloque y la energía de futbolistas que han jugado cada duelo como si fuera una final. No ha tenido el brillo de las grandes selecciones, pero sí una virtud que en los Mundiales suele valer oro: ha sido difícil de romper.

Argentina espera en Miami con el peso de la corona

El cruce de dieciseisavos será contra Argentina, vigente campeona del mundo. El partido está previsto para el 3 de julio en Miami, un escenario enorme para una selección caboverdiana que hace apenas unas semanas afrontaba su primera participación mundialista.

La diferencia de cartel es evidente. Argentina llega con Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y una estructura competitiva que ya sabe lo que es ganar bajo presión. Cabo Verde llega desde el otro extremo: sin obligación, sin miedo y con todo por ganar.

Scaloni guarda a Messi ante Jordania

La noticia que conecta directamente con ese cruce llegó en la previa del Argentina - Jordania. Lionel Scaloni confirmó que Messi no saldrá de inicio en el último partido de la fase de grupos, con la Albiceleste ya clasificada y pensando en llegar fresca a las eliminatorias.

“Leo va a ir al banco”, explicó el seleccionador argentino en rueda de prensa. La frase fue noticia no solo por el contenido, sino por la forma. Scaloni reveló el plan ante una pregunta de Enrique Macaya Márquez, histórico periodista argentino que cubre su decimoctavo Mundial. “La contesto porque es usted”, añadió el técnico.

La decisión tiene lógica. Messi ha sido decisivo en los dos primeros partidos de Argentina, con una producción goleadora que sostiene el favoritismo de la campeona. Pero a sus 39 años, cada minuto cuenta. Scaloni lo sabe y el Mundial, desde ahora, ya no permite errores.

Cabo Verde no tiene nada que perder ante Argentina

El gran riesgo para Argentina está en creer que el cruce se gana por historia. Cabo Verde no tendrá más balón, no tendrá más talento individual y probablemente pasará mucho tiempo defendiendo cerca de su área. Pero ese guion no le resulta incómodo.

Ya resistió a España. Ya sobrevivió a Uruguay. Ya gestionó la ansiedad ante Arabia Saudí cuando sabía que el empate podía valer una clasificación histórica. Su Mundial se ha construido desde la paciencia y desde una idea simple: mantenerse vivo el mayor tiempo posible.

Argentina tendrá que abrir el partido sin caer en la prisa. Si marca pronto, todo puede encaminarse hacia la lógica. Si el duelo se alarga, Cabo Verde puede empezar a jugar con el reloj, el nerviosismo y la ilusión de estar ante el partido más importante de su historia.

Messi, Cabo Verde y una eliminatoria con alma de Mundial

El fútbol no siempre entrega cruces tan desiguales sobre el papel y tan potentes en lo emocional. De un lado, Messi y Argentina, la campeona que defiende corona. Del otro, Cabo Verde, una debutante que ha convertido tres empates en una gesta nacional.

La historia ya está escrita para los africanos, pero el Mundial ofrece una página más. Miami verá un partido que junta la grandeza de un campeón con la ilusión de un país que ha encontrado en este torneo una forma de presentarse al mundo.

Argentina parte como favorita. Eso no se discute. Pero Cabo Verde llega con algo que no se compra ni se entrena fácilmente: la sensación de que todo lo que ocurra a partir de ahora es un regalo. Y a veces, en los Mundiales, los equipos que juegan sin miedo son los que más incomodan a los que tienen todo que perder.