Los 100 de Scaloni

Scaloni cumple este viernes su partido número 100 rompiendo con la racha de 28 años sin ganar un Mundial hasta el de 2022

Este viernes Lionel Scaloni inicia un nuevo capitulo en su historia y en la historia del fútbol argentino. El partido entre Cabo Verde y Argentina será el número 100 del seleccionador. Una cifra que refleja la estabilidad y el éxito de un ciclo que ha devuelto a la selección argentina a lo más alto del fútbol internacional.

En 2018 fue cuando lo nombraron seleccionador en el Mundial de Rusia y a partir de ahí Scaloni pasó a ser uno de los entrenadores que podría llegar a convertirse de los más importantes a nivel nacional. No se cumple siquiera ni 8 años y ya ha logrado un equipo competitivo, con identidad en el juego y capaz de luchar por el título.

Un ciclo repleto de éxitos

28 años sin conseguir el título pero Argentina lo rompió en la Copa América de 2021. Un año después levantó la copa en el Mundial de Catar 2022 tras una final frente a Francia. Después, la Albiceleste reafirmó su liderazgo al conquistar la Copa América 2024.

36 partidos son los que no han perdido la selección y a día de hoy se ha convertido como una de las grandes potencias del fútbol internacional durante el último lustro.

Un entrenador histórico

Scaloni tiene un trabajo duro detrás. En sus primeros 99 encuentros como seleccionador suma 72 victorias, 18 empates y solo nueve derrotas, además de un balance goleador de 206 tantos a favor y únicamente 50 en contra. Su porcentaje de victorias se sitúa entre los más altos de todos los entrenadores que han pasado por el banquillo argentino.

Con el partido que tiene contra Cabo Verde alcanzará el centenar de encuentros y continuará acercándose al récord de Guillermo Stábile, el técnico con más partidos dirigidos en la historia de la selección argentina.

El Mundial, el mejor escenario

El duelo frente a Cabo Verde, una de las sorpresas del Mundial 2026 llega con mucha expectación El equipo sorpresa llega con su mejor portero y la albiceleste con una de las estrellas del mundo Messi. Argentina superó la fase de grupos con pleno de victorias y afronta las eliminatorias con el objetivo de volver a conquistar el título.

Más allá del rival sorpresa, el encuentro quedará marcado en la mente del seleccionador por el simbólico partido número 100 de Scaloni. Un hito que confirma la consolidación de un proyecto que transformó a una generación de futbolistas en campeones del mundo.