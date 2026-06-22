Scaloni recuerda el 'Gol del Siglo' de Maradona ante Inglaterra a 40 años del México 86

Lionel Scaloni ha recordado con emoción los dos goles más icónicos de Diego Armando Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, al cumplirse 40 años de aquel partido histórico en el Estadio Azteca

Lionel Scaloni evocó con emoción los dos goles históricos de Diego Armando Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, al cumplirse 40 años de una de las actuaciones más icónicas en la historia del fútbol. El seleccionador argentino recordó cómo vivió aquel partido desde su infancia y destacó el impacto que todavía generan esas imágenes en la cultura futbolística mundial.

El actual técnico de la selección argentina fue consultado en la previa de la concentración del equipo por el aniversario del encuentro disputado el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, correspondiente a los cuartos de final del Mundial. En aquel partido, Maradona marcó la famosa “Mano de Dios” y el célebre “Gol del Siglo”, dos acciones que marcaron un antes y un después en la historia de los Mundiales.

Scaloni explicó que en ese momento era apenas un niño y que vivió el partido en un entorno familiar, siguiendo la transmisión desde su casa con un televisor pequeño. Según el entrenador, se trató de una experiencia que quedó grabada para siempre en su memoria, como en la de millones de argentinos que presenciaron aquel momento histórico.

El recuerdo personal de Scaloni sobre México 86

El seleccionador argentino remarcó que aquel Mundial de 1986 tuvo un impacto emocional profundo en toda una generación. Más allá del resultado deportivo, destacó la figura de Maradona como un símbolo de identidad nacional que trascendió el fútbol y se convirtió en un referente cultural para Argentina.

Scaloni también señaló que, con el paso del tiempo, esas imágenes se han vuelto aún más valiosas, ya que representan una época dorada del fútbol argentino y una de las actuaciones individuales más determinantes en la historia del deporte.

La “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” que marcaron la historia

En el partido ante Inglaterra, Maradona firmó dos goles que quedaron inmortalizados. El primero, conocido como la “Mano de Dios”, generó polémica por la forma en la que se produjo la jugada, aunque fue validado por el árbitro. Apenas minutos después, el capitán argentino anotó el denominado “Gol del Siglo”, una acción individual en la que superó a varios rivales ingleses antes de definir con clase.

Ambas jugadas no solo definieron el encuentro, sino que también consolidaron la figura de Maradona como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

El legado del partido ante Inglaterra

A 40 años de aquel duelo, el partido sigue siendo una referencia constante en la historia de los Mundiales. Para Scaloni, esas imágenes continúan representando un momento único que une generaciones y mantiene viva la memoria del fútbol argentino.

El entrenador destacó además que este tipo de hitos ayudan a comprender la magnitud del legado de Maradona, cuya influencia sigue presente tanto en los aficionados como en las nuevas generaciones de futbolistas.