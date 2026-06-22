Las cuentas de España en la ultima jornada de la fase de grupos del Mundial

La selección española parte en la tercera jornada de esta primera fase como líder del grupo H. Los de Luis de la Fuente se medirán a Uruguay con dos posibilidades al menos de ser primera de grupo en función de los resultados que se den también en el duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudí

La selección española dio este pasado domingo un importante paso de cara a la clasificación a los dieciseisavos el Mundial 2026 que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. El triunfo de los pupilos de Luis de la Fuente ante Arabia Saudí les colocaba de manera momentánea como líder del grupo H a la espera de lo que sucediese horas después entre Uruguay y Cabo Verde.

España vio como Uruguay era incapaz de superar a una Cabo Verde que se ha convertido en una de las grandes revelaciones del grupo en la que recordemos, es su primera participación en la fase final de un Mundial. Así, España concluía de manera definitiva la segunda jornada del grupo H del Mundial como líder con cuatro puntos, dos más que Uruguay y Cabo Verde y tres más que su último rival, Arabia Saudí.

La calculadora de España en la última jornada de la fase de grupos

España tiene hasta cinco posibilidades diferentes en la última jornada de la fase de grupos del Mundial. España se medirá a una necesitada Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa, en la madrugada del 27 de junio a partir de las 2 de la mañana (hora peninsular española) en Guadalajara. A esa misma hora y como es habitual en el Mundial, se jugará también el otro partido del grupo entre Cabo Verde y Arabia Saudí en Houston.

¿Qué pasa si España gana a Uruguay?

Si España vence a Uruguay el próximo 27 de junio, los de Luis de la Fuente serán primeros de grupo al sumar siete puntos y sin tener necesidad de de mirar lo que ocurra en el encuentro entre Cabo Verde y Arabia Saudí.

¿Qué ocurre si España empata con Uruguay y Cabo Verde gana a Arabia Saudí?

En este caso, la selección española sumaría cinco puntos al igual que Cabo Verde. Como en el enfrentamiento directo entre ambos hubo empate, la igualdad en la tabla re resolvería con la diferencia de goles general. Cabo Verde tendría que vencer a Uruguay por cuatro o más goles para quitarle a España el liderato del grupo H. En caso de que España terminase como segunda de grupo, su rival en dieciseisavos de final sería el líder del J que componen Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

¿Qué pasa si España empata con Uruguay y Cabo Verde empata o pierde ante Arabia Saudí?

España se quedaría con cinco puntos, dos por encima de Uruguay y por lo menos dos por delante de Cabo Verde (si empata) y tres si cae derrotado ante el combinado saudita. España terminaría como primera de grupo.

¿Qué ocurre si España pierde ante Uruguay y Cabo Verde gana a Arabia Saudí?

Si España pierde ante los charrúas y Cabo Verde gana a los sauditas, España sería tercera de grupo. En ese caso y siempre y cuando esté entre las ocho mejores terceras clasificadas de los 12 grupos del Mundial 2026, sus rivales podrían ser México (primera del grupo A) o el primero del grupo L (que podría ser Inglaterra), del grupo G (Egipto, Irán o Bélgica) o I (Francia o Noruega).

¿Qué pasa si España pierde con Uruguay y Cabo Verde empata o pierde ante Arabia Saudí?

En caso de derrota de la selección española y empate o derrota de Cabo Verde ante Arabia Saudí, España sería segunda de grupo con cuatro y la primera plaza la ocuparía Uruguay con cinco. Cabo Verde se quedaría con tres y Arabia Saudí con dos. El rival de España podría ser el primero del grupo J donde se encuentra la Argentina de Leo Messi, vigente campeona del Mundo.

Por tanto y dando por hecho de que España no va a salir a especular con el marcador el próximo 27 de junio a partir de las 2 de la madrugada en Guadalajara, lo más sencillo para la selección española pasa por ganar y olvidarse de otro tipo de cuentas que podrían depararle complicados emparejamientos en los dieciseisavos del Mundial.