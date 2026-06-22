Resultados y clasificación del grupo H tras la segunda jornada y partidos en el Mundial 2026: España es líder y Cabo Verde vuelve a hacer historia

El grupo H, en el que está encuadrada la selección española, vivió entre este pasado domingo 21 y la madrugada del lunes 22 los encuentros que midieron a España ante Arabia Saudí y a Cabo Verde ante Uruguay. En la última jornada, los de Luis de la Fuente lo tienen relativamente sencillo ya que un empate ante los charrúas les serviría para ser primero de grupo

El grupo H del Mundial 2026 vivió entre este pasado domingo y la madrugada de este lunes 22 de junio los dos encuentros correspondientes a la segunda jornada. España se enfrentó a Arabia Saudí y Cabo Verde a Uruguay. Los de Luis de la Fuente se sacudieron las dudas y la presión ante los sauditas con una goleada contundente por 4-0. Por otro lado, Cabo Verde siguió engrandeciendo su historia en el que es su primer Mundial como país y logró un valioso empate ante Uruguay que le deja con opciones de meterse en dieciseisavos de final en la última jornada.

España disipa las dudas ante Cabo Verde con unos estelares Lamine Yamal y Oyarzabal

España tenía que ganar sí o sí a Arabia Saudí para llegar a la última jornada con opciones reales de terminar como primera del grupo H evitar así un cruce endiablado en dieciseisavos de final. Los de Luis de la Fuente, con hasta cuatro novedades en el once, salieron a por Arabia Saudí desde el primer momento y esto provocó que España se fuera al descanso con un cómodo 3-0.

Lamine Yamal abrió el marcador y le siguió un doblete de un genial Oyarzabal. En el segundo tiempo Luis de la Fuente sentó a los goleadores del primer acto y dio entrada a jugadores como Nico Williams o Ferran. Precisamente el delantero del Barcelona vio como le anulaban un tanto por fuera de juego cuando el electrónico ya lucía el 4-0 definitivo. Cucurella, ayudado por la defensa de Arabia Saudí, cerró la goleada rematando dentro del área de volea.

Cabo Verde vuelve a hacer historia ante una gris Uruguay

Uruguay está en problemas. Si el empate contra Arabia Saudí pudo considerarse una sorpresa, el 2 a 2 contra Cabo Verde dejó de serlo, y le obliga a ganar a España en el último partido de la fase de grupos para alcanzar los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo 2026. La imagen volvió a ser más bien pobre, y dos centros rematados a puerta por Maxi Araujo y Agustín Canobbio, fueron la conclusión más positiva de una selección que durante toda la semana aseguró haber aprendido de la primera mitad contra los saudíes.

Pero los errores se pagan caro en el Mundial, y una barrera que se abrió adelantó a Cabo Verde con su primer tanto conseguido en los mundiales, y una pérdida de balón de Mathías Olivera combinado con una mala salida de Fernando Muslera dio lugar al segundo tanto caboverdiano.

Clasificación actualizada del grupo H del Mundial tras la segunda jornada

El grupo H, que conforman España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí, tiene como líder destacado a la selección española de Luis de la Fuente que suma después de dos jornadas cuatro puntos. El siguiente partido de España será ante Uruguay, segunda clasificada y que tendrá que ganarle a España para superarla y meterse dieciseisavos de final. A España le valdría un empate para seguir adelante como primera de grupo.

Por otro lado, Cabo Verde es tercera con dos puntos y un triunfo ante Arabia Saudí en la última jornada les podría clasificar como segunda o como una de las mejores terceras. En caso de empate a cinco puntos con España, los de Luis de la Fuente estarían por delante por una mejor diferencia de goles (siempre y cuando no gane por cinco goles de diferencia Cabo Verde).