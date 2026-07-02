El secreto mejor guardado de Argentina

Mientras millones de aficionados depositan su confianza en Lionel Messi, la Selección Argentina deposita su confianza instalando un pequeño altar religioso en el vestuario con imágenes sagradas y símbolos de protección para acompañar al capitán y al resto del equipo, una tradición que cobra fuerza tras la supuesta predicción del brujo Ghanés sobre la eliminación de Argentina

Todo el mundo habla de la confianza que tiene la selección de Argentina cada vez que sale al terreno de juego a jugar, pero lo que nadie sabe es que en cada vestuario se encargan de preparar un pequeño altar cargado de símbolos importantes y elementos religiosos.

Ya se ha hablado sobre el brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien aseguró haber lanzado una maldición sobre Harry Kane antes del duelo entre Ghana e Inglaterra. Tras el encuentro, en el que el delantero inglés falló una ocasión muy clara, el chamán afirmó haber retirado el hechizo y, curiosamente, Kane marcó tres goles en los dos partidos siguientes ante Panamá y República Democrática del Congo. Ahora con el encuentro contra Argentina ha pronosticado la eliminación de este frente a Cabo Verde lo que ahora mas que nunca necesitan ese altar para proteger a la selección de Messi.

La fe en el vestuario albiceleste

A pocas horas del partido contra Jordania, el utilero Mario Di Dtéfano ha preparado el espacio más sagrado para los jugadores antes de cada partido. Ahí ha colocado diferentes imágenes y objetos religiosos que reflejan la fe de los jugadores. Entre ellos tienen a la Virgen de Luján en miniatura, patrona de Argentina y símbolo de protección para que en el partido no haya ningún lesionado, una Virgen Desatanudos, una advocación mariana a la que muchos creyentes recurren para pedir ayuda ante situaciones difíciles como es el Mundial, una figura de la Difunta Correa, figura para pedir favores o promesas, una botella de agua bendita de la Basílica de Luján, un pequeño retrato de la Virgen con el Niño Jesús y una imagen de San Expedito, considerado el santo de las causas urgentes e imposibles.

Este altar ya lleva haciéndose antes de que fueran ganadores en el mundial 2022 de Qatar, e incluso ya estaba presente en las Copas de América de 2021 y 2024.

Las promesas de Tapia

El presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, llevó la Copa del Mundo a la Basílica de Luján pocos días después de conquistar el Mundial de Qatar 2022. También cumplió una promesa en el santuario de la Difunta Correa, acompañado por el centrocampista Exequiel Palacios.

Tapia es un reconocido devoto de esta figura popular argentina desde su infancia. De hecho, ha explicado en varias ocasiones que llegó a subir de rodillas las escalinatas del santuario para cumplir distintas promesas relacionadas tanto con la Selección como con Barracas Central y asuntos personales de salud. “Yo creo que subí siete veces de rodillas, porque también lo hice por promesas de Barracas Central y temas de salud”. Tras conquistar la Copa América de 2025, volvió al santuario para dejar como ofrenda el traje que utilizó durante el torneo.